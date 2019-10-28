Пикап врезался в мачту электропередач в районе памятника Героиням

Сообщение о ДТП у магазина стройтоваров Thai Watsadu поступило в полицейский участок Таланга около 5:00. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили врезавшийся в мачту электропередач пикап Toyota, в кабине которого были заблокированы водитель Апичат Кеднакорн и его пассажирка Сомпорн Чотчуанг. Обоих извлекли из покореженной машины и доставили в Thalang Hospital для оказания медицинской помощи.
Господин Кеднакорн рассказал полицейских, что направлялся из провинции Пханг-Нга в Пхукет-Таун с грузом сырого мяса, но уснул за рулем, что и стало причиной аварии. Информация о предъявлении ему обвинений отсутствует. Степень полученных водителем и пассажиркой травм также неизвестны.