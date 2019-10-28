Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пикап врезался в мачту электропередач в районе памятника Героиням

Два человека были госпитализированы после дорожной аварии, произошедшей на Thepkrasattri Rd. утром воскресенья, 27 октября.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Октября 2019, 11:08 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о ДТП у магазина стройтоваров Thai Watsadu поступило в полицейский участок Таланга около 5:00. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили врезавшийся в мачту электропередач пикап Toyota, в кабине которого были заблокированы водитель Апичат Кеднакорн и его пассажирка Сомпорн Чотчуанг. Обоих извлекли из покореженной машины и доставили в Thalang Hospital для оказания медицинской помощи.

Господин Кеднакорн рассказал полицейских, что направлялся из провинции Пханг-Нга в Пхукет-Таун с грузом сырого мяса, но уснул за рулем, что и стало причиной аварии. Информация о предъявлении ему обвинений отсутствует. Степень полученных водителем и пассажиркой травм также неизвестны.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Авиакомпания Vietnam Airlines начала летать с Пхукета в Хошимин
Иммиграционное бюро подтвердило возможность использования визы Non-O в качестве пенсионной
Планируемый аэропорт в провинции Пханг-Нга удвоился в размерах
Спасатил Kusoldharm Foundation обзавелись базой на севере Пхукета
Камбоджийка арестована по делу о трудовой эксплуатации несовершеннолетних в Патонге
Красный Крест развеял опасения о дефиците донорской крови на Пхукете
В появлении мертвой рыбы на пляже острова Нака обвинили местных рыбаков
Яхту россиянина сорвало с якоря и выбросило на пляж на Пхукете
Занесенный в черный список гражданин Белоруссии задержан после возвращения в Таиланд
Медленного лори без одной лапы нашли брошенным в Патонге
Бан-Дон в Таланге останется без воды 28 октября
Мэр Чалонга устроил бесплатную раздачу рыбы жителям района
Паклок проголосовал против прокладки шоссе через мангры
Переоборудованная под газ машина пхукетского экспата загорелась во время движения
Двухметровую кобру поймали в Раваи

 

SKYPARK
Thai Residential
Ocean Marina Pattaya Boat Show
Melbourne Cup Brunch 2019
QSI International School Phuket

 