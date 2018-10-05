Пикап врезался в грузовик со льдом на главном шоссе Пхукета

Водитель пикапа Аркхо Накхачон был госпитализирован, после того как предположительно уснул за рулем и врезался в остановившийся у обочины грузовик со льдом.

5 Октября 2018 09:15:21

Полиция получила сообщение о ДТП в районе магазина HomePro на Thepkrasattri Rd. в Таланге около 5:30 утра четверга, 4 октября.

Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте событий столкнувшиеся грузовик и пикап Isuzu. Капот последнего был засыпан льдом из мешков, которые перевозил грузовик.

Водитель грузовика Тирасак Сери рассказал полицейским, что осуществлял доставку льда и остановился на обочине, чтобы выгрузить очередную партию мешков, когда в заднюю часть кузова его автомобиля врезался пикап.

После аварии водитель пикапа Аркхо Накхачон был госпитализирован. Сотрудники полиции полагают, что мужчина мог заснуть за рулем.