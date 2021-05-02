Пикап врезался в дерево на главном шоссе Пхукета

Сотрудник АЗС пострадал в дорожной аварии, произошедшей утром 1 мая на Thepkrasattri Rd. в Муанг-Мае. Пикап под управлением мужчины вылетел на разделительную полосу и врезался в дерево.

Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Тхитиват Асасингха их полиции Таланга получил вызов на место ДТП прямо напротив стационарного поста полиции в восьмом мубане тамбона Тхепкрасаттри. Туда же выехали сотрудники Kusoldharm Foundation, в настоящий момент имеющие оперативную базу также в Муанг-Мае.

Пикап Isuzu, которым управлял 30-летний Буккоре Хабйюсох, получил сильные повреждения, а сам водитель оказался заблокирован в кабине. Спасателям пришлось вскрывать метал при помощи специальных инструментов, чтобы извлечь пострадавшего.

Офицер дежуривший в будке непосредственно в момент аварии рассказал, что машина двигалась с высокой скоростью. В какой-то момент она вылетела на разделительную, после чего ее развернуло.

Поврежденный пикап был доставлен к полицейскому участку Таланга. Полиция пока не приняла решения относительно предъявления обвинений водителю.