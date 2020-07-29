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Пикап укатился в море на пляже Януй

Глава объединения спасателей Phuket Lifeguard Service (PLS) обратилась к жителям острова с просьбой использовать ручной турмоз при парковке в районе пляжей. Неожиданное обращение прозвучало после того, как пикап укатился в море на пляже Януй во второй половине дня 28 июля.

Таньялак Сакут

29 Июля 2020, 10:05 AM
Пикап укатился в море на пляже Януй во второй половине дня 28 июля. Фото: Witanya Chuayuan

Пикап укатился в море на пляже Януй во второй половине дня 28 июля. Фото: Witanya Chuayuan

Пикап укатился в море на пляже Януй во второй половине дня 28 июля. Фото: Witanya Chuayuan

Пикап укатился в море на пляже Януй во второй половине дня 28 июля. Фото: Witanya Chuayuan

Пикап укатился в море на пляже Януй во второй половине дня 28 июля. Фото: Witanya Chuayuan

Пикап укатился в море на пляже Януй во второй половине дня 28 июля. Фото: Witanya Chuayuan

Пикап укатился в море на пляже Януй во второй половине дня 28 июля. Фото: Witanya Chuayuan

Пикап укатился в море на пляже Януй во второй половине дня 28 июля. Фото: Witanya Chuayuan

Как пояснила глава PLS Витанья Чуаюань, инцидент произошел около 15:00. На то, чтобы вернуть машину на берег ушло около получаса. Впрочем, никто в результате происшествия не пострадал.

Госпожа Чуаюань рассказала, что владельцем утонувшего пикапа оказался местный житель, который приехал на пляж с семьей в выходной день.

«Он запарковал пикап рядом с пляжем, но забыл поставить его на ручной тормоз», – пояснила госпожа Чуаюань.

«Если вы приезжаете на пляж, ставьте машину на ручной тормоз во всех случаях. И пожалуйста, следите за тем, чтобы транспорт был припаркован в правильном месте», – добавила она.

 

 

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