Глава объединения спасателей Phuket Lifeguard Service (PLS) обратилась к жителям острова с просьбой использовать ручной турмоз при парковке в районе пляжей. Неожиданное обращение прозвучало после того, как пикап укатился в море на пляже Януй во второй половине дня 28 июля.

Таньялак Сакут

Пикап укатился в море на пляже Януй во второй половине дня 28 июля. Фото: Witanya Chuayuan

Пикап укатился в море на пляже Януй во второй половине дня 28 июля. Фото: Witanya Chuayuan

Пикап укатился в море на пляже Януй во второй половине дня 28 июля. Фото: Witanya Chuayuan

Пикап укатился в море на пляже Януй во второй половине дня 28 июля. Фото: Witanya Chuayuan

Как пояснила глава PLS Витанья Чуаюань, инцидент произошел около 15:00. На то, чтобы вернуть машину на берег ушло около получаса. Впрочем, никто в результате происшествия не пострадал.

Госпожа Чуаюань рассказала, что владельцем утонувшего пикапа оказался местный житель, который приехал на пляж с семьей в выходной день.

«Он запарковал пикап рядом с пляжем, но забыл поставить его на ручной тормоз», – пояснила госпожа Чуаюань.

«Если вы приезжаете на пляж, ставьте машину на ручной тормоз во всех случаях. И пожалуйста, следите за тем, чтобы транспорт был припаркован в правильном месте», – добавила она.