Пикап укатился в море на пляже Януй

Как пояснила глава PLS Витанья Чуаюань, инцидент произошел около 15:00. На то, чтобы вернуть машину на берег ушло около получаса. Впрочем, никто в результате происшествия не пострадал.
Госпожа Чуаюань рассказала, что владельцем утонувшего пикапа оказался местный житель, который приехал на пляж с семьей в выходной день.
«Он запарковал пикап рядом с пляжем, но забыл поставить его на ручной тормоз», – пояснила госпожа Чуаюань.
«Если вы приезжаете на пляж, ставьте машину на ручной тормоз во всех случаях. И пожалуйста, следите за тем, чтобы транспорт был припаркован в правильном месте», – добавила она.