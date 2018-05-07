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Пикап столкнулся с автобусом на главном шоссе Пхукета

Полиция готовится предъявить обвинения гражданке Таиланда, находившейся за рулем пикапа, который столкнулся с автобусом на Thepkrasattri Rd. ночью 6 мая.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Мая 2018 13:50:17

Полиция получила сообщение о ДТП на Thepkrasattri Rd. в Май-Кхао около 2:50 ночи воскресенья, 6 мая.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили стоящий на обочине шоссе туристический автобус, а за предела проезжей части – белый пикап Isuzu D-Max.

К моменту прибытия полицейских спасатели уже доставили в больницу пассажирку пикапа. При этом находившаяся за рулем машины 24-летняя Ниттайа Кэукван и 66-летний водитель автобуса Вирот Тхаммачат дожидались полицию на месте аварии.

По словам Вирота Тхаммачата, он направлялся в сторону Пхукет-Тауна, когда двигавшийся в северном направлении пикап врезался в бетонное ограждение, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с его автобусом, после чего вылетел с проезжей части.

Полиция полагает, что управлявшая пикапом женщина в момент происшествия находилось под воздействием алкоголя. Впрочем, результаты медицинского освидетельствования полицейские пока не огласили.

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