Пикап со спящим водителем протаранил мусоровоз

Два человека были госпитализированы после того, как пикап Isuzu протаранил припаркованный мусоровоз на главном шоссе Пхукета в Ко-Кэу. Пострадали водитель пикапа и бирманский рабочий, занимавшийся уборкой мусора.

Иккапоп Тхонгтуб

Два человека были госпитализированы после того, как пикап Isuzu протаранил припаркованный мусоровоз на главном шоссе Пхукета в Ко-Кэу. Пострадали водитель пикапа и бирманский рабочий, занимавшийся уборкой мусора.

Два человека были госпитализированы после того, как пикап Isuzu протаранил припаркованный мусоровоз на главном шоссе Пхукета в Ко-Кэу. Пострадали водитель пикапа и бирманский рабочий, занимавшийся уборкой мусора.

Два человека были госпитализированы после того, как пикап Isuzu протаранил припаркованный мусоровоз на главном шоссе Пхукета в Ко-Кэу. Пострадали водитель пикапа и бирманский рабочий, занимавшийся уборкой мусора.

Два человека были госпитализированы после того, как пикап Isuzu протаранил припаркованный мусоровоз на главном шоссе Пхукета в Ко-Кэу. Пострадали водитель пикапа и бирманский рабочий, занимавшийся уборкой мусора.

Два человека пострадали в аварии в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два человека были госпитализированы после того, как пикап Isuzu протаранил припаркованный мусоровоз на главном шоссе Пхукета в Ко-Кэу. Пострадали водитель пикапа и бирманский рабочий, занимавшийся уборкой мусора.

Сообщение об аварии поступило в полицейский участок Пхукет-Тауна ближе к утру 30 апреля. Инцидент произошел на к северу от светофора в Ко-Кэу на Thepkrasattri Rd., примерно в 300 м от дилерского центра Isuzu.

На месте событий спасатели и полицейские по главе с лейтенантом Саньей Суксаватом обнаружили сильно поврежденный пикап черного цвета (также марки Isuzu) и практически не пострадавший мусоровоз.

Водителем пикапа отказался 37-летний Суджай Папонакинг. Мужчина рассказал, что заснул за рулем и не увидел стоявший на обочине мусоровоз. Из числа обслуживавших грузовик муниципальных рабочих пострадал неназванный 35-летний гражданин Мьянмы, работник административной органиазции тамбона (OrBorTor) Ко-Кэу.

Обоих пострадавших доставили в больницу Vachira Hospital Phuket. Сведения о тяжести полученных ими травм отсутствуют, но на фото с место событий видно, что у пикапа сработала водительская подушка безопасности.

Пока полиция не приняла решение о предъявлении каких-либо обвинений водителю пикапа. Также неизвестно, запросили ли полицейские в больнице проверку господина Папонакинга на алкоголь.



