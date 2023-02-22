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Пикап со льдом перевернулся на шоссе в Таланге

Пхукетское шоссе Thepkrasattri Rd. оказалось частично заблокировано на участке между старой и новой дорогами в аэропорт утром 22 февраля. Проезд был затруднен из-за того, что на трассе перевернулся пикап со льдом.

Иккапоп ТхонгтубНовости Пхукета

22 Февраля 2023, 10:31 AM
У пикапа со льдом лопнула шина на шоссе в Таланге. Машина перевернулась, кузов-рефрижератор сорвало с креплений, но водитель не получил серьезных травм. Фото: Eakkapop Thongtub

У пикапа со льдом лопнула шина на шоссе в Таланге. Машина перевернулась, кузов-рефрижератор сорвало с креплений, но водитель не получил серьезных травм. Фото: Eakkapop Thongtub

У пикапа со льдом лопнула шина на шоссе в Таланге. Машина перевернулась, кузов-рефрижератор сорвало с креплений, но водитель не получил серьезных травм. Фото: Eakkapop Thongtub

У пикапа со льдом лопнула шина на шоссе в Таланге. Машина перевернулась, кузов-рефрижератор сорвало с креплений, но водитель не получил серьезных травм. Фото: Eakkapop Thongtub

У пикапа со льдом лопнула шина на шоссе в Таланге. Машина перевернулась, кузов-рефрижератор сорвало с креплений, но водитель не получил серьезных травм. Фото: Eakkapop Thongtub

У пикапа со льдом лопнула шина на шоссе в Таланге. Машина перевернулась, кузов-рефрижератор сорвало с креплений, но водитель не получил серьезных травм. Фото: Eakkapop Thongtub

У пикапа со льдом лопнула шина на шоссе в Таланге. Машина перевернулась, кузов-рефрижератор сорвало с креплений, но водитель не получил серьезных травм. Фото: Eakkapop Thongtub

У пикапа со льдом лопнула шина на шоссе в Таланге. Машина перевернулась, кузов-рефрижератор сорвало с креплений, но водитель не получил серьезных травм. Фото: Eakkapop Thongtub

У пикапа со льдом лопнула шина на шоссе в Таланге. Машина перевернулась, кузов-рефрижератор сорвало с креплений, но водитель не получил серьезных травм. Фото: Eakkapop Thongtub

У пикапа со льдом лопнула шина на шоссе в Таланге. Машина перевернулась, кузов-рефрижератор сорвало с креплений, но водитель не получил серьезных травм. Фото: Eakkapop Thongtub

У пикапа со льдом лопнула шина на шоссе в Таланге. Машина перевернулась, кузов-рефрижератор сорвало с креплений, но водитель не получил серьезных травм. Фото: Eakkapop Thongtub

У пикапа со льдом лопнула шина на шоссе в Таланге. Машина перевернулась, кузов-рефрижератор сорвало с креплений, но водитель не получил серьезных травм. Фото: Eakkapop Thongtub

У пикапа со льдом лопнула шина на шоссе в Таланге. Машина перевернулась, кузов-рефрижератор сорвало с креплений, но водитель не получил серьезных травм. Фото: Eakkapop Thongtub

У пикапа со льдом лопнула шина на шоссе в Таланге. Машина перевернулась, кузов-рефрижератор сорвало с креплений, но водитель не получил серьезных травм. Фото: Eakkapop Thongtub

Полиция Таланга получила сообщение об аварии у дилерского центра Toyota Next в Таланге около 6:00 утра 22 февраля. Согласно поступившей в участок информации, на трассе перевернулся пикап, следовавший по направлению к Памятнику Героиням.

На месте событий полицейские и спасатели Kusoldharm Foundation обнаружили стоящий на колесах, но сильно поврежденный пикап Toyota Hilux Revo. У машины оторвало заднее левое колесо, а также сорвало с креплений кузов-рефрижератор, который лежал на шоссе отдельно от самой машины. По проезжей части были разбросаны пакеты со льдом.

Водитель пикапа – 33-летний Кобчай Сринтрасут – серьезных травм не получил. В беседе с полицией он рассказал, что осуществлял утреннюю доставку льда из провинции Пханг-Нга, когда у его автомобиля лопнуло одно из задних колес. Господин Сринтрасут потерял контроль над пикапом, который вылетел на разделительную линию и перевернулся.

Полиция не сообщила, планирует ли она предъявлять обвинения доставщику льда. Дорогу оперативно расчистили, убрав с проезжей части и искореженный пикап, и весь лед, который к тому моменту уже активно таял.

 

 

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