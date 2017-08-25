The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Пикап с женщиной и детьми загорелся на главном шоссе Пхукета

Жительница Пхукета и двое детей школьного возраста во время успели покинуть автомобиль, когда у него из-под капота повалил дым.

Иккапоп Тхонгтуб

25 Августа 2017 14:16:21

Пикап Isuzu, в кабине которого находилась женщина и двое детей, загорелся на Thepkrasattri Rd. утром четверга, 25 августа. Инцидент произошел около 7:30 в районе мебельного магазина Mueanmai Furniture Shop к северу от памятника героиням.

Владелица пикапа Канджанабандит Интанай рассказал полиции и спасателям, что везла своего сына и его приятеля в школу, когда на приборной панели загорелась предупреждающая лампочка. Сын госпожи Интанай зашел в интернет с мобильного телефона и сообщил матери, что машиной пользоваться все равно можно. Однако затем женщина почувствовала, что пикап все же неисправен, и остановилась у обочины.

«Неожиданно из-под капота повалил дым. Мы все выбрались из пикапа. Работники мебельного магазина, местные жители и прибывшие спасатели все вместе потушили пикап огнетушителями и водой», – рассказала госпожа Интанай.

«Моему пикапу больше 11 лет, но он регулярно обслуживался в сервис-центре Isuzu, так что я никогда не думала, то может случиться что-то подобное. К счастью, никто не пострадал», – добавила она.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Полиция перехватила 200 кг метамфетамина в Сонгкхла
Полиция перехватила 200 кг метамфетамина в Сонгкхла
История Пхукета: Животный мир острова 200 лет назад
История Пхукета: Животный мир острова 200 лет назад
К программе Run to Give добавился полумарафон
К программе Run to Give добавился полумарафон
Вкус улицы: Простор в простоте
Вкус улицы: Простор в простоте
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.