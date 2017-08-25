Пикап с женщиной и детьми загорелся на главном шоссе Пхукета

Жительница Пхукета и двое детей школьного возраста во время успели покинуть автомобиль, когда у него из-под капота повалил дым.

25 Августа 2017 14:16:21

Пикап Isuzu, в кабине которого находилась женщина и двое детей, загорелся на Thepkrasattri Rd. утром четверга, 25 августа. Инцидент произошел около 7:30 в районе мебельного магазина Mueanmai Furniture Shop к северу от памятника героиням.

Владелица пикапа Канджанабандит Интанай рассказал полиции и спасателям, что везла своего сына и его приятеля в школу, когда на приборной панели загорелась предупреждающая лампочка. Сын госпожи Интанай зашел в интернет с мобильного телефона и сообщил матери, что машиной пользоваться все равно можно. Однако затем женщина почувствовала, что пикап все же неисправен, и остановилась у обочины.

«Неожиданно из-под капота повалил дым. Мы все выбрались из пикапа. Работники мебельного магазина, местные жители и прибывшие спасатели все вместе потушили пикап огнетушителями и водой», – рассказала госпожа Интанай.

«Моему пикапу больше 11 лет, но он регулярно обслуживался в сервис-центре Isuzu, так что я никогда не думала, то может случиться что-то подобное. К счастью, никто не пострадал», – добавила она.