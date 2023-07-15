Пикап с уснувшим за рулем водителем вылетел с дороги в Таланге

Подполковник Ютхапхон Ваттасет из полиции Таланга получил информацию о ДТП на трассе 4027 около 2:30 ночи. В сообщении говорилось о пикапе, вылетевшем с дороги у магазина 7-Eleven в населенном пункте Промпхан к востоку от Монумента.
После аварии в больницу Thalang Hospital были доставлены два человека – 30-летний водитель Тхаранан Конгкапан и его 31-летний пассажир Аритхат Джинтханг.
О тяжести полученных мужчинами травм ничего не сообщалось, равно как и о проверке водителя на алкоголь и наркотики. Сотрудники полиции полагают, что господин Конгкапан мог уснуть за рулем.