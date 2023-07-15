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Пикап с уснувшим за рулем водителем вылетел с дороги в Таланге

Два человека пострадали в результате дорожной аварии в Паклоке после полуночи 15 июля. Пикап Toyota Hilux вылетел с дороги к востоку от Памятника Героиням и рухнул в дренажную каналу, получив серьезные повреждения. Полиция предположила, что водитель уснул за рулем, но ничего не сказала об анализах на алкоголь и наркотики.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Июля 2023, 11:04 AM
Дорожная авария произошла в Паклоке после 2:30 ночи 15 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произошла в Паклоке после 2:30 ночи 15 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произошла в Паклоке после 2:30 ночи 15 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произошла в Паклоке после 2:30 ночи 15 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произошла в Паклоке после 2:30 ночи 15 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произошла в Паклоке после 2:30 ночи 15 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произошла в Паклоке после 2:30 ночи 15 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произошла в Паклоке после 2:30 ночи 15 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произошла в Паклоке после 2:30 ночи 15 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произошла в Паклоке после 2:30 ночи 15 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произошла в Паклоке после 2:30 ночи 15 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произошла в Паклоке после 2:30 ночи 15 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произошла в Паклоке после 2:30 ночи 15 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произошла в Паклоке после 2:30 ночи 15 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произошла в Паклоке после 2:30 ночи 15 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произошла в Паклоке после 2:30 ночи 15 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Ютхапхон Ваттасет из полиции Таланга получил информацию о ДТП на трассе 4027 около 2:30 ночи. В сообщении говорилось о пикапе, вылетевшем с дороги у магазина 7-Eleven в населенном пункте Промпхан к востоку от Монумента.

После аварии в больницу Thalang Hospital были доставлены два человека – 30-летний водитель Тхаранан Конгкапан и его 31-летний пассажир Аритхат Джинтханг.

О тяжести полученных мужчинами травм ничего не сообщалось, равно как и о проверке водителя на алкоголь и наркотики. Сотрудники полиции полагают, что господин Конгкапан мог уснуть за рулем.

 

 

 

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