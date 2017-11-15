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Пикап с рабочими перевернулся на Bypass Rd

Один человек погиб и семеро пострадали в результате дорожной аварии на шоссе Bypass Rd. около 8:20 утра 15 ноября.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Ноября 2017 09:51:30

Пикап с трудовыми мигрантами перевернулся на шоссе Bypass Rd. в утренний час пик 15 ноября. Авария произошла на полосе, ведущей в южном направлении, примерно в 100 м от магазинов Keehin и Baan Sukapun (к югу от Siam Niramit).

Как пояснили «Новостям Пхукета» в дорожной полиции Пхукет-Тауна, в момент аварии в кузове пикапа находились шестеро рабочих из Мьянмы, а в кабине – двое граждан Таиланда. Один из трудовых мигрантов скончался на месте событий, водитель и остальные пассажиры были госпитализированы с травмами различных степеней тяжести. Сейчас они находятся в больнице Vachira Hospital.

Дорожная полиции пока не установила обстоятельства происшествия. При этом капитан Банча Кынун из полицейского участка Пхукет-Тауна подтвердил «Новостям Пхукета», что речь идет о ДТП с участием одного транспортного средства.

 
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