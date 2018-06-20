Пикап с пьяным водителем протаранил столб в Паклоке

Полиция предъявила обвинения 48-летнему Пакорну Понпуду, который не справился с управлением пикапом в пьяном видео и протаранил матчу уличного освещения на дороге, ведущей из Паклока к памятнику Героиням.

20 Июня 2018 11:08:19

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и спасатели получили сообщение о ДТП на дороге, ведущей из Паклока к памятнику Героиням, около 21:30 вечера 18 июня.

На месте событий полицейские и парамедики обнаружили белый пикап, который вылетел на разделительную линию и врезался в столб. Водитель автомобиля Пакорн Понпуд смог самостоятельно выбраться из кабины и дожидался помощи. Мужчина получил травмы головы и грудной клетки, но от госпитализации отказался.

Проверка водителя на алкоголь подтвердила, что Пакорн управлял пикапом в состоянии опьянения. Мужчине были предъявлены обвинения в вождении в пьяном виде и причинении ущерба государственной собственности.

На допросе Пакорн уточнил, что употреблял спиртное на похоронах, а в аварию попал по дороге домой.