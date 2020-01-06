Пикап с папайей врезался в дерево на пхукетском шоссе

Пикап с полным кузовом папайи вылетел на разделительную полосу шоссе Thepkrasattri Rd. и столкнулся с пальмой утром 4 января. Водитель объяснил аварию лопнувшей во время движения шиной.

6 Января 2020, 10:08 AM

Пикак с папайей врезался в дерево на пхукетском шоссе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб