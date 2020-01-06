Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пикап с папайей врезался в дерево на пхукетском шоссе

Пикап с полным кузовом папайи вылетел на разделительную полосу шоссе Thepkrasattri Rd. и столкнулся с пальмой утром 4 января. Водитель объяснил аварию лопнувшей во время движения шиной.

6 Января 2020, 10:08 AM
Пикак с папайей врезался в дерево на пхукетском шоссе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикак с папайей врезался в дерево на пхукетском шоссе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Лейтенант Пхаттакорн Пхонгпхайбун из полиции Таланга получил сообщение о ДТП в районе школы Muang Thalang School около 4:15 утра.

Прибывшие на место событий полицейские и спасатели Kusoldharm Foundation обнаружили на разделительной полосе сильно поврежденный пикап Nissan Navara с номерными знаками провинции Сисакет, а также его 49-летнего водителя Адуна Чандая с 50-летней супругой и 29 летним сыном. Никто из них серьезных травм не получил.

Господин Чандай объяснил полицейским, что около полуночи выехал из Сураттхани в направлении Пхукета, планируя продать на острове Папайю. Пикап уже въехал на территорию провинции и миновал поворот на аэропорт, когда у него лопнула правая задняя шина, в результате чего водитель потерял контроль над транспортным средством.

Согласно отчету лейтенанта Пхонгпхайбуна, против господина Чандая было возбуждено дело об опасном вождении.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Мертвого детеныша кита Омуры вынесло к побережью острова Ланта
Часть Камалы останется без электричества днем 8 января
Спасатели PLS вернулись на пляжи Раваи
Выгнанные с Сурина торговцы просят дать им возможность вернуться на пляж
Австралиец арестован за кражу квадрокоптера из магазина на Пхукете
За похитителей черепашьих яиц объявлена награда в 100 тыс. бат
Двое участников новогодней драки на Лайане сдались полиции
Студентка погибла в драке на новогодней ярмарке на мосту Сарасин
Мыс Яму останется без электричества днем 9 января
На пляже На-Як нашли разоренную кладку черепашьих яиц
Таиланд готовится увидеть первый метеорный поток 2020 года
Пхукет завершил Семь дней опасности на дорогах без смертей в ДТП
У двоих граждан Мьянмы изъяли 59 кг кратома и 420 г кристаллического метамфетамина
Встреча Нового года на пляже завершилась госпитализацией мужчины с ножевым ранением шеи
Количество смертей в ДТП в новогоднюю неделю остается нулевым на Пхукете

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 