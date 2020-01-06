Пикап с папайей врезался в дерево на пхукетском шоссе

Лейтенант Пхаттакорн Пхонгпхайбун из полиции Таланга получил сообщение о ДТП в районе школы Muang Thalang School около 4:15 утра.
Прибывшие на место событий полицейские и спасатели Kusoldharm Foundation обнаружили на разделительной полосе сильно поврежденный пикап Nissan Navara с номерными знаками провинции Сисакет, а также его 49-летнего водителя Адуна Чандая с 50-летней супругой и 29 летним сыном. Никто из них серьезных травм не получил.
Господин Чандай объяснил полицейским, что около полуночи выехал из Сураттхани в направлении Пхукета, планируя продать на острове Папайю. Пикап уже въехал на территорию провинции и миновал поворот на аэропорт, когда у него лопнула правая задняя шина, в результате чего водитель потерял контроль над транспортным средством.
Согласно отчету лейтенанта Пхонгпхайбуна, против господина Чандая было возбуждено дело об опасном вождении.