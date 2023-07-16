Пикап с газовыми баллонами разбился на шоссе к северу от Пхукета

Пикап с полным кузовом газовых баллонов врезался в ограждение моста рядом с администрацией провинции Пханг-Нга. В результате аварии кузов сорвало с шасси, баллоны высыпались на дорогу, из одного емкости началась утечка газа. Водитель оказался заблокирован за рулем, так что спасателям пришлось резать металл. К моменту, когда мужчину извлекли из кабины, он был уже мертв. О других жертвах не сообщалось.

Новости Пхукета

Пикап врезался в ограждение моста в провинции Пханг-Нга. От удара кузов сорвало с шасси, кабина была полностью смята. Фото: Phetkasem Foundation

Пикап врезался в ограждение моста в провинции Пханг-Нга. От удара кузов сорвало с шасси, кабина была полностью смята. Фото: Phetkasem Foundation

Пикап врезался в ограждение моста в провинции Пханг-Нга. От удара кузов сорвало с шасси, кабина была полностью смята. Фото: Phetkasem Foundation

Пикап врезался в ограждение моста в провинции Пханг-Нга. От удара кузов сорвало с шасси, кабина была полностью смята. Фото: Wat Kao Resсue Unit

Пикап врезался в ограждение моста в провинции Пханг-Нга. От удара кузов сорвало с шасси, кабина была полностью смята. Фото: Wat Kao Resсue Unit

Пикап врезался в ограждение моста в провинции Пханг-Нга. От удара кузов сорвало с шасси, кабина была полностью смята. Фото: Wat Kao Resсue Unit

Пикап врезался в ограждение моста в провинции Пханг-Нга. От удара кузов сорвало с шасси, кабина была полностью смята. Фото: Phetkasem Foundation

Информация об аварии на мосту в тамбоне Банг-Той в провинции Пханг-Нга поступило в единый центр экстренных служб около 6:50 утра. На место событий были направлены пожарные и команды спасателей нескольких разных организаций, включая Wat Kao Charoentham Rescue Service и Phetkasem Foundation.

На сайте PR-службы провинции Пханг-Нга до сих пор не появилось отчета об инциденте, так что опираться можно только на сообщения работавших на мосту сотрудников экстренных служб.

Как следует из публикаций Wat Kao Resсue Unit и Phetkasem Foundation, пикап с газовыми баллонами врезался в ограждение моста около 6:50, баллоны раскатились по дороге, из одного из них началась утечка пропана. Спасатели закрыли дорогу, пожарные принялись заливать баллоны водой для предотвращения возгорания. Пожара в итоге удалось избежать.

Сотрудникам Phetkasem Foundation была поставлена отдельная задача вскрыть при помощи специального инструмента кабину пикапа и достать оттуда тело водителя. Мужчину извлекли уже мертвым: в публикации Phetkasem Foundation упомянут «черный код», на фото Wat Kao Resue Unit мужчину грузят в скорую помощь в мешке. О других пострадавших не сообщалось.