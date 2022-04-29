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Пикап с двумя центнерами метамфетамина перевернулся в Сураттхани

Полиция Сураттхани ищет водителя пикапа и его сопровождающего, бросивших на месте ДТП перевернувшийся пикап Isuzu с грузом капусты и кристаллического метамфетамина.

Новости Пхукета

29 Апреля 2022, 03:09 PM
Пикап Isuzu с несколькими тоннами капусты и двумя центнерами метамфетамина перевернулся в Сураттхани вечером 28 апреля. Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Пикап Isuzu с несколькими тоннами капусты и двумя центнерами метамфетамина перевернулся в Сураттхани вечером 28 апреля. Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

ДТП с участием пикапа Isuzu произошло на шоссе номер 41 в тамбоне Кхан-Тхули вечером 28 апреля, сообщила газета Bangkok Post.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили на месте событий лежащий на боку автомобиль, кузов которого был до предела загружен свежей капустой, а под овощами обнаружилось девять мешков с логотипами Guanyinwang и надписью «Китайский чай». Внутри них было 220 кг кристаллического метамфетамина.

Очевидцы рассказали полиции, что после аварии из кабины пикапа выбрались двое мужчин, которые спешно загрузились в остановившийся на обочине грузовик и покинули место событий. Подозреваемых в настоящий момент разыскивают.

Полицейские приблизительно оценили стоимость наркотиков в 220 млн бат. Они полагают, что метамфетамин перевозили с севера страны к малайзийской границе, для дальнейшей переправки за рубеж.

 

 

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