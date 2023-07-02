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Пикап протаранил жилой дом в Таланге

Полиция Таланга пока не сообщила о результатах проверки на алкоголь водителя, протаранившего жилой дом в Таланге ночью 1 июля. Мужчина сам признался хозяйке жилища в том, что уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде, и просил урегулировать вопрос без полицейских. Впрочем, договориться с владелицей разгромленного дома не сумел, так что полицейские в итоге были вызваны.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Июля 2023, 11:41 AM
Вылетевший с дороги пикап Isuzu протаранил здание в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Вылетевший с дороги пикап Isuzu протаранил здание в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Вылетевший с дороги пикап Isuzu протаранил здание в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Вылетевший с дороги пикап Isuzu протаранил здание в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Вылетевший с дороги пикап Isuzu протаранил здание в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Вылетевший с дороги пикап Isuzu протаранил здание в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Вылетевший с дороги пикап Isuzu протаранил здание в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Вылетевший с дороги пикап Isuzu протаранил здание в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Вылетевший с дороги пикап Isuzu протаранил здание в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Вылетевший с дороги пикап Isuzu протаранил здание в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Вылетевший с дороги пикап Isuzu протаранил здание в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Вылетевший с дороги пикап Isuzu протаранил здание в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о ДТП у офиса ТОТ на Don Jom Thao Rd. в Таланге поступило в полицию в районе 2:10 ночи 1 июля. На месте событий полицейские обнаружили разгромленный пикапом дом, а также хозяйку здания Напапорн Кхаотхонг и водителя автомобиля пикапа по имени Киет (полное имя не указано).

Женщина рассказала полицейским, что в результате инцидента никто не пострадал, а сама она поначалу была согласна урегулировать ситуацию без привлечения полиции, как просил ее господин Киет. По ее словам, мужчина опасался, что его посадят в тюрьму, поскольку ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде.

Впрочем, госпожа Кхаотхонг и господин Киет не смогли договориться в частном порядке, так что женщина в итоге вызвала полицейских. Водителя доставили в участок Таланга для проверки на алкоголь и, возможно, предъявления обвинений. В результате аварии никто не пострадал.

 

 

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