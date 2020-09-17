Пикап протаранил уличное кафе, убив ребенка и ранив еще семь человек

Пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части в Май-Кхао и сбил стоявшие у дороги столики уличного кафе. В результате происшествия погиб девятилетний ребенок, еще семь посетителей получили ранения. Водитель также пострадал.

Иккапоп Тхонгтуб

Майор Сорнтхип Чукэу из полицейского участка Тха-Чат-Чай получил сообщение о ДТП на Thepkrasattri Rd. около 20:30 вечера 16 сентября. Авария произошла перед зданием мотомагазина West Coast Ride Thailand Maikhao.

Как установила полиция, двигавшийся на север Ford Ranger вылетел с проезжей части, зацепил припаркованные машину и мотоцикл, протаранил столики уличного кафе перед мотомагазином, пробил витрину торгового зала и остановился наполовину внутри здания.

К моменту прибытия спасателей, 9-летняя Сирикарн Сайая была без сознания. Девочку доставили в больницу Thalang Hospital, но спасти ее не удалось.

Серьезно пострадала некая Бунсри Варисри. У женщины была травма головы, кровотечение из ушей и боль в спине. Травмы еще шести человек спасатели оценили как легкие. Все они были доставлены в Thalang Hospital.

Водителем пикапа оказался 31-летний Сувит Раккарн. Мужчина заявил полиции, что направлялся в провинцию Пханг-Нга и потерял управление на мокрой дороге. На момент подготовки материала полиция определилась с тем, какие обвинения будут выдвинуты против водителя. В частности, полицейские ожидали результатов анализа на алкоголь, а также возможности повторного опросить шофера после того, как он покинет больницу.