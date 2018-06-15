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Пикап протаранил дерево и три машины в Таланге

Пикап сбил дерево, после чего протаранил три других транспортных средства на Thepkrasattri Rd.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Июня 2018 15:25:10

Авария на главном шоссе острова произошла около 5:00 утра пятницы, 15 июня. Двигавшийся в южном направлении пикап Isuzu синего цвета вылетел с проезжей части, сбил молодое дерево, после чего зацепил еще два автомобиля (пикапы Mazda и Nissan) и наконец врезался в легкий грузовик Suzuki.

Когда полиция и спасатели прибыли на место событий, водитель пикапа Танакрит Чайябан находился в «дезориентированном» состоянии, но никаких видимых травм специалисты у него не обнаружили. Шофер был доставлен в больницу Thalang Hospital для более тщательного обследования.

По словам очевидцев, перед аварией пикап Танакрита Чайябана двигался с высокой скоростью. Полицейские полагают, что мужчина мог заснуть за рулем.

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