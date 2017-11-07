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Пикап пхукетского электрика сгорел из-за короткого замыкания

На главном шоссе острова загорелся пикап. В качестве вероятной причины возгорания полиция назвала короткое замыкание.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Ноября 2017 15:54:08

Около полудня 7 ноября полиция Таланга получила сообщение о том, что на главном шоссе острова Thepkrasattri Rd. горит пикап. Прибывшим по вызову полицейским и спасателям потребовалось около 15 минут на то, чтобы потушить охваченный пламенем автомобиль. При этом на время работы спасателей движение по шоссе в южном направлении было закрыто, что привело к образованию пробки.

Владелец автомобиля – 52-летний пхукетский электрик Пайрин Интхачай – рассказал полиции, что направлялся на автозаправку, но в какой-то момент почувствовал запах гари из-под капота.

«Я остановился и выбрался из машины так быстро, как только смог. После этого машину охватило пламя, которое раздувал сильный ветер», – заявил Пайрин.

Как отметил лейтенант Сунан Петхну из полицейского участка Таланга, согласно предварительной версии, причиной возгорание стало короткое замыкание.
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