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Пикап пхукетских дайверов смыло с дороги потоком воды

Двое пхукетских дайверов-иностранцев оказались посреди канала после того, как поток воды смысл их пикап с дороги в провинции Накхон-Сри-Тхаммарат во второй половине дня 9 августа.

Новости Пхукета

10 Августа 2018 16:18:05

Фото: Nujaree Raekrun / Bangkok Post
Фото: Nujaree Raekrun / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, инцидент произошел, когда 37-летний сингапурец Ситох Йийю и 45-летний датчанин Клаус возвращались из Накхон-Сри-Тхаммарата на Пхукет.

На проселочной дороге в тамбоне Кулэ их автомобиль смыло с проезжей части потоком воды, и мужчинам пришлось в течение нескольких часов дожидаться помощи. В операции по оказанию помощи иностранцам приняли участие более 100 человек, включая спасателей, военных и местных жителей.

Как уточнила полиция Накхон-Сри-Тхаммарата на затопленную дорогу иностранцев вывел GPS-навигатор. Сами мужчины с местностью знакомы не были.

СМИ указывают, что один из двух дайверов – датчанин Клаус – в июле принимал участие в операции по спасению 12 школьников и их взрослого тренера из затопленной пещеры в провинции Чианг-Рай.

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