Пикап перевернулся у храма Wat Tha Ruea

Пикап с двумя жителями Паклока вылетел с проезжей части, врезался в мачту электропередач и перевернулся на Thepkasattri Rd. к югу от памятника Героиням. Авария произошла около 12:30 понедельника, 1 ноября, и спровоцировала большую дорожную пробку.

Иккапоп Тхонгтуб

Первыми на место ДТП у буддистского храма Wat Tha Ruea прибыли сотрудники службы спасения при муниципалитете Паклока, следом на место событий приехали спасатели Kusoldhram Foundation и сотрудники полиции Таланга во главе с подполковником Патхиватом Йодкваном.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили лежащий на боку пикап Toyota черного цвета. Машина перегородила две полосы проезжей части в северном направлении. За местом ДТП уже начинала формироваться пробка.

Водитель и его пассажирка – 39-летний Вуттипонг Пхотхонг и 37-летняя Утхумпхон Котасан – сидели на обочине. У господина Пхотхонг была кровоточащая рана на лице, а госпожа Котасан повредила плечо. После оказания первой помощи обоих доставили на обследование в больницу Thalang Hospital.

Один из работавших на месте событий спасателей добавил, что господин Пхотхонг после аварии был в сознании, нормально передвигался и мог говорить по телефону.

C помощью вилочного погрузчика перевернутый пикап поставили на колеса, после чего отбуксировали в полицейский участок Таланга. Для установления причин аварии полицейские проверят автомобиль, а также изучат записи с камер уличного видеонаблюдения (момент ДТП был снят как минимум одной камерой).

О предъявлении обвинений водителю ничего сказано не было. Пока что полицейские ограничились лишь обращением к другим участникам дорожного движения, которых попросили быть осторожнее на данном участке Thapkrasattri Rd. Особенно в час пик.