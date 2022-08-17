Пикап перевернулся на трассе Патонг-Камала

Об аварии сообщила административная организация тамбона (OrBorTor) Камала на своей странице в Facebook. В краткой публикации говорится, что автомобиль перевернулся при прохождении поворота, известного как Куан-Як, около 8:00 утра.
Прибывшие на место сотрудники службы спасения OrBorTor Камалы обнаружили одного пострадавшего, который получил легкие травмы и был доставлен в Patong Hospital для оказания надлежащей медицинской помощи.
И OrBorTor, и местные тайские СМИ утверждают, что пикап именно перевернулся. При этом на фотографиях с места событий, которые есть в тайских соцсетях, машина стоит на четырех колесах, а видимые повреждения ограничиваются помятым капотом. Впрочем, все фотографии сделаны с одного ракурса, так что видна лишь одна сторона кузова автомобиля.
Как и в предыдущей сегодняшней публикации, администрация Камалы напомнила, что спасателей можно вызвать по прямому номеру 093-781-9950 (OrBorTor Камалы) или через круглосуточную горячую линию 1669.