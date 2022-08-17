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Пикап перевернулся на трассе Патонг-Камала

Не названный мужчина был госпитализирован утром 17 августа после того, как его пикап вылетел с проезжей части и перевернулся на извилистой горной дороге, соединяющей Патонг и Камалу.

Новости Пхукета

17 Августа 2022, 04:25 PM
Пострадавшего доставили в больницу Патонга, полученные им травмы спасатели охарактеризовали как легкие. Фото: Kamala OrBorTor

Пострадавшего доставили в больницу Патонга, полученные им травмы спасатели охарактеризовали как легкие. Фото: Kamala OrBorTor

Об аварии сообщила административная организация тамбона (OrBorTor) Камала на своей странице в Facebook. В краткой публикации говорится, что автомобиль перевернулся при прохождении поворота, известного как Куан-Як, около 8:00 утра.

Прибывшие на место сотрудники службы спасения OrBorTor Камалы обнаружили одного пострадавшего, который получил легкие травмы и был доставлен в Patong Hospital для оказания надлежащей медицинской помощи.

И OrBorTor, и местные тайские СМИ утверждают, что пикап именно перевернулся. При этом на фотографиях с места событий, которые есть в тайских соцсетях, машина стоит на четырех колесах, а видимые повреждения ограничиваются помятым капотом. Впрочем, все фотографии сделаны с одного ракурса, так что видна лишь одна сторона кузова автомобиля.

Как и в предыдущей сегодняшней публикации, администрация Камалы напомнила, что спасателей можно вызвать по прямому номеру 093-781-9950 (OrBorTor Камалы) или через круглосуточную горячую линию 1669.

 

 

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