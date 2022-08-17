Пикап перевернулся на трассе Патонг-Камала

Не названный мужчина был госпитализирован утром 17 августа после того, как его пикап вылетел с проезжей части и перевернулся на извилистой горной дороге, соединяющей Патонг и Камалу.

Новости Пхукета

17 Августа 2022, 04:25 PM

Пострадавшего доставили в больницу Патонга, полученные им травмы спасатели охарактеризовали как легкие. Фото: Kamala OrBorTor