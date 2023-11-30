Пикап перевернулся на шоссе в Таланге, один человек погиб

Один житель Паклока погиб, а другой был госпитализирован с травмами после того, как пикап перевернулся на шоссе в Таланге к северу от Памятника Героиням ночью 30 ноября. На фото с места событий видно наполовину опустошенную бутылку со спиртным, но полиция ничего не сказала о том, имел алкоголь отношение к ДТП.

Иккапоп Тхонгтуб

Пикап перевернулся у офиса РЕА в Таланге ночью 30 ноября, один человек погиб. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап перевернулся у офиса РЕА в Таланге ночью 30 ноября, один человек погиб. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап перевернулся у офиса РЕА в Таланге ночью 30 ноября, один человек погиб. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап перевернулся у офиса РЕА в Таланге ночью 30 ноября, один человек погиб. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап перевернулся у офиса РЕА в Таланге ночью 30 ноября, один человек погиб. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об аварии поступило в полицию около 1:50 ночи 30 октября, местом ДТП стал известный своей аварийностью участок Thepkrasattri Rd. рядом с офисом Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Таланге.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили погибшего Сувита Кочаронкита из Паклока. В отчете о ДТП он фигурирует как водитель пикапа, которого выбросило из кабины, когда его автомобиль зацепил разделительную и несколько раз перевернулся.

Также на дороге дожидался помощи некто Виттхайя Петхынг, тоже зарегистрированный в Паклоке. Мужчина получил травмы спины и руки. Его доставили в больницу Thalang Hospital, но полиция не уточнила, был ли он пассажиром пикапа или прохожим.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии, но на видеозаписи, имеющейся у «Новостей Пхукета» не видно, почему пикап господина Кочаронкита изначально вылетел на разделительную полосу. О том, как пострадал господин Петхынг, тоже нет информации.

На фото с места событий видно неполную бутылку из-под крепкого алкоголя, но полиция пока не сказало, был ли погибший водитель проверен на наличие алкоголя в крови.