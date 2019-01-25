Пикап перевернулся на шоссе в Таланге

Пикап-рефрижератор перевернулся на Thepkrasattri Rd. в Муанг-Мае около 13:30 четверга, 24 января.

Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщила полиция Таланга, пикап Toyota зацепил двигавшийся в попутном направлении внедорожник Mitsubishi Pajero, вылетел на разделительную линию, сбил дерево, после чего упал на бок на проезжей части. 25-летний водитель пикапа Пхонгсак Чанчэмсай был госпитализирован, степень полученных им травм неизвестна.

Как заявил капитан Варавут Сэнсоб из полиции Таланга, Пхонгсаку Чанчэмсаю предъявили обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой причинение вреда собственности. Водителю был выписан штраф на 400 бат, также ему придется выплатить компенсацию водителю автомобиля Mitsubishi Pajero. Капитан не упомянул, был ли водитель проверен на алкоголь и наркотики.

Также офицер не прокомментировал и тот факт, что водительскому удостоверению водителя Pajero, которое он предъявил полицейским, оказалось два десятка лет. При этом стандартный срок действия водительских прав в Таиланде – 5 лет.