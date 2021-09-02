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Пикап перевернулся на севере Пхукета

Пикап Toyota кузовом перевернулся на Thepkrasattri Rd. в Май-Кхао ранним утром 2 сентября. Находившийся за рулем 28-летний житель Кату серьезных травм не получил.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Сентября 2021, 04:07 PM
Пикап перевернулся на шоссе в Май-Кхао. Фото: Nattapong Kongkim

Пикап перевернулся на шоссе в Май-Кхао. Фото: Nattapong Kongkim

Пикап перевернулся на шоссе в Май-Кхао. Фото: Nattapong Kongkim

Пикап перевернулся на шоссе в Май-Кхао. Фото: Nattapong Kongkim

Пикап перевернулся на шоссе в Май-Кхао. Фото: Nattapong Kongkim

Пикап перевернулся на шоссе в Май-Кхао. Фото: Nattapong Kongkim

Пикап перевернулся на шоссе в Май-Кхао. Фото: Nattapong Kongkim

Пикап перевернулся на шоссе в Май-Кхао. Фото: Nattapong Kongkim

Заместитель начальника полицейского участка Тха-Чат-чай подполковник Сомкид Ончан получил вызов на место событий около 6:00 утра.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили перевернувшийся на бок пикап Toyota с бангкокскими номерами. Машина находилась на разделительной линии, рядом с ней сотрудников полиции ожидал 28-летний водитель Вонгсапат Понйонг.

Господин Понйонг рассказал полицейским, что направлялся в Пхукет-Таун. Ехать пришлось в условиях дождя, при этом шофер поддерживал скорость на уровне 80-90 км/ч.

В какой-то момент господин Понйонг потерял контроль над транспортным средством. Пикап врезался в мачту освещения и дерево, после чего перевернулся.

Подполковник Ончан подтвердил, что господину Понйонгу будут предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой причинение ущерба государственной собственности. На алкоголь водителя не проверяли, поскольку никаких признаков опьянения он не демонстрировал.

 

 

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