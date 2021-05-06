Пхукету выделили 1 млрд бат на создание рабочих мест

Администрация провинции Пхукет получила 1 млрд бат на реализацию проектов по созданию рабочих мест и поддержке лиц, которые в условиях текущего кризиса остались без работы и средств к существованию.

Новости Пхукета

6 Мая 2021, 02:59 PM

Губернатор Наронг Вунсиеу. Фото: PR Phuket

О получении средств на создание рабочих мест объявил 5 мая губернатор Наронг Вунсиеу. Он отметил, что деньги были выделены в рамках национального проекта по развитию и поддержке «низовой экономики» (grassroots economy).

Согласно плану, средства должны быть потрачены на проекты, соответствующие одному из четырех базовых критериев: развитие местной продукции, развитие туристических достопримечательностей и услуг, повышение качества сельхозпродукции, повышение трудовых навыков и развитие инфраструктуры для поддержки экономического восстановления и развития сообщества.

«В настоящий момент на рассмотрение были предложены 18 проектов», – отметил губернатор Вунсиеу.

«Правительство Пхукета поставило себе цель помочь как минимум 10 тыс. человек из 13,2 тыс., которые зарегистрировались в административной организации Пхукета (OrBorJor) в качестве безработных, лишившихся рабочих мест из-за вызванного COVID-19 экономического кризиса. Также мы хотим помочь людям из уязвимых групп [инвалиды и престарелые] и тем, кто просто отправлял запросы о помощи», – пояснил глава провинции.

Губернатор Вунсие добавил, что проведет встречу с представителями местной власти (от округов до отдельных деревень) и обсудит с ними конкретные дальнейшие шаги.