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Пхукету объяснили правила электронной записи на вакцинацию от COVID

Представитель Министерства цифровой экономики и общества объяснил, почему жители Пхукета должны записываться на проводимую государством вакцинацию через веб-портал Phuket Must Win, а не через мобильное приложение Mor Prom, используемое в других регионах страны.

Новости Пхукета

6 Мая 2021, 10:00 AM
Для записи на вакцинацию жителям Пхукета следует использовать портал Phuket Must Win, а не приложение Mor Prom. Изображение: PR Phuket

Для записи на вакцинацию жителям Пхукета следует использовать портал Phuket Must Win, а не приложение Mor Prom. Изображение: PR Phuket

Доктор наук Прача Асаватхира выступил на пресс-конференции с участием губернатора Наронга Вунсиуе 5 мая.

«Жители Пхукета должны регистрироваться только через портал Phuket Must Win (www.ภูเก็ตต้องชนะ.com), поскольку этот сайт специально кастомизирован и локализирован под Пхукет. Приложение Mor Prom выдает направления в больницы, но на Пхукете вакцинация проходит в специально организованных прочих местах. Так что если вы зарегистрируетесь через Mor Propm, то система запишет вас на прививку в больнице той провинции, в которой вы официально зарегистрированы в качестве жителя. Это может быть неудобно для живущих на острове людей из других провинций», – объяснил доктор Асаватхира.

«Сейчас у нас на Пхукете зарегистрированы и ожидают вакцинации около 116,5 тыс. человек», – добавил он.

В свою очередь губернатор добавил, что формирование графика вакцинации на май еще не началось, поскольку власти провинции не знают, сколько доз вакцины получит провинция. Губернатор попросил зарегистрировавшихся на прививку продолжать ждать SMS с информацией о том, где и когда можно будет сделать укол.

 

 

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