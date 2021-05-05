Пхукету объяснили правила электронной записи на вакцинацию от COVID

Представитель Министерства цифровой экономики и общества объяснил, почему жители Пхукета должны записываться на проводимую государством вакцинацию через веб-портал Phuket Must Win, а не через мобильное приложение Mor Prom, используемое в других регионах страны.

Новости Пхукета

6 Мая 2021, 10:00 AM

Для записи на вакцинацию жителям Пхукета следует использовать портал Phuket Must Win, а не приложение Mor Prom. Изображение: PR Phuket