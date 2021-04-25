Пхукету напомнили о штрафах за отсутствие масов

На фоне третьей волны коронавируса власти Пхукета вспомнили о том, что считается главным средством защиты от распространения болезни. В субботу, 24 апреля, Пхукетский комитет по эпидемиологии провел экстренное завещание, после которого вице-губернатор Пичет Панапонг выступил с прямым призывом не забывать надевать маски в общественных местах и напомнил о том, что игнорирование этого требования может грозить штрафом в размере до 20 тыс. бат в соответствии с губернаторским приказом.

Новости Пхукета

25 Апреля 2021, 05:30 PM

Вице-губернатор Пичет Панапонг. Фото: PR Phuket

«Администрация провинции провисит всех жителей острова носить маски. Соответствующий приказ по провинции под номером №62/2021 был издан в январе. Люди должны в обязательном порядке носить маски во всех случаях выхода из жилища», – заявил вице-губернатор Панапонг.

«Нарушение приказа может быть расценено как нарушение статьи 51 Закона об эпидемиологии, предполагающее штраф в размере до 20 тыс. бат. Также нарушитель может быть привлечен к ответственности по статье 18, предполагающей до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа», – добавил он.

Также вице-губернатор упомянул приказ по провинции №2077/2021, согласно которому жители и гости острова должны соблюдать принцип DMHTT, где буква «М» как раз и означает ношение масок.

«Таким образом требуется добрая воля к сотрудничеству со стороны тайцев и иностранцев в плане ношения масок, поскольку эта мера в значительной степени снижает передачу вируса от человека к человеку», – пояснил господин Панапонг.

«Если все будут участвовать в кампании, ношение масок поможет предотвратить распространение COVID-19. По этому мы просим об особом сотрудничестве», – заключил он.

Особое место в речи вице-губернатора было отведено живущим на Пхукете иностранцам, игнорирующим санитарно-эпидемиологические ограничения.

В этом это отношении правительство Пхукета установила два гайдлайна. Первая мера – официальные лица проведут встречу со всеми консулами, чтобы прояснить действующие на Пхукете ограничения, чтобы информация была доведена до иностранцев и те следовали ей. Вторая мера – строгий контроль за соблюдением закона в отношении нарушителей», – заявил вице-губернатор.