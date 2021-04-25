Пхукету напомнили о штрафах за отсутствие масов

«Администрация провинции провисит всех жителей острова носить маски. Соответствующий приказ по провинции под номером №62/2021 был издан в январе. Люди должны в обязательном порядке носить маски во всех случаях выхода из жилища», – заявил вице-губернатор Панапонг.
«Нарушение приказа может быть расценено как нарушение статьи 51 Закона об эпидемиологии, предполагающее штраф в размере до 20 тыс. бат. Также нарушитель может быть привлечен к ответственности по статье 18, предполагающей до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа», – добавил он.
Также вице-губернатор упомянул приказ по провинции №2077/2021, согласно которому жители и гости острова должны соблюдать принцип DMHTT, где буква «М» как раз и означает ношение масок.
«Таким образом требуется добрая воля к сотрудничеству со стороны тайцев и иностранцев в плане ношения масок, поскольку эта мера в значительной степени снижает передачу вируса от человека к человеку», – пояснил господин Панапонг.
«Если все будут участвовать в кампании, ношение масок поможет предотвратить распространение COVID-19. По этому мы просим об особом сотрудничестве», – заключил он.
Особое место в речи вице-губернатора было отведено живущим на Пхукете иностранцам, игнорирующим санитарно-эпидемиологические ограничения.
В этом это отношении правительство Пхукета установила два гайдлайна. Первая мера – официальные лица проведут встречу со всеми консулами, чтобы прояснить действующие на Пхукете ограничения, чтобы информация была доведена до иностранцев и те следовали ей. Вторая мера – строгий контроль за соблюдением закона в отношении нарушителей», – заявил вице-губернатор.