Пхукетскому бухгалтеру предъявили обвинения в хищении 33 млн бат

Женщина бухгалтера, работавшая в одной из пхукетских компаний сферы недвижимости обвиняется в хищении 33 млн бат со счетов своего работодателя. Как рассказал The Phuket News капитан Тхапапон Пангпимло из полицейского участка Пхукет-Тауна, по материалам дела Пияда Петчлорриан выводила средства со счетов компании The Cape Residences в течение шести или семи лет. С точки зрения полиции, доказательств ее вины достаточно.

«Мы уже передали дело в пхукетскую прокуратуру, чтобы тот передал материалы в суд по обвинению в краже и краже у работодателя», – заявил капитан Пангпимло.

Госпожа Петчлорриан была задержана в июне и помещена под стражу на время полицейского расследования, однако капитан Пангпимло затруднился ответить, находится ли она в тюрьме сейчас.

«Я не знаю Моя часть работы по этому делу закончена. Что касается ее нахождения под страже на время судебного процесса, то этот вопрос нужно передавать в офис прокурора. Там смогут ответить, разрешат ли ей выйти под залог. Нас об этом информировать уже не будут», – заявил капитан Пангпимло.

Также офицер не стал отвечать и на другие вопросы по делу. В частности, неизвестно, были ли заморожены банковские счета, на которые госпожа Петчлорриан переводила средства The Cape Residences. Капитан Пангпимло лишь добавил, что итоговая сумма хищения может составлять не 33 млн бат, а 35 млн.

Сотрудник пхукетской прокуратуры на условиях анонимности сообщил The Phuket News, что ведомство приняло положительное решение о предъявлении женщине обвинений в совершении уголовного преступления.

«К настоящему моменту обязанности прокуратуры по этом делу завершены, мы передали его в суд 9 августа. За дело отвечает господин Супот Рынгрот», – заявили в прокуратуре.

Собеседник редакции отказался передавать редакции контакты господин Рынгрота, пообещав вместо этого связаться с ним самостоятельно и уточнить информацию. Впрочем, выяснить что-либо относительно залога ему не удалось. Господин Рынгрот заявил коллеге, что не знает, ходатайствовала ли об этом сторона защиты.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении The Phuket News, госпожа Петчлорриан устроилась в The Cape Residences около семи лет назад. За прошедшее с того момента время более 33 млн бат были переведены со счетов компании на 12 частых счетов, всего было совершено свыше 100 отдельных транзакций. Также есть информация о том, что шесть лет назад владелец одного из объектов недвижимости мог лишиться 25 тыс. долл., переведенных на подставные счета. Кроме того, речь может идти о дополнительных переводах со счета капитальных расходов и счета коммунальных платежей.

Официальная зарплата госпожи Петчлорриан в The Cape Residences составляла 25 тыс. бат в месяц. При этом ее муж добровольно вернул компании около 1 млн бат, «чтобы не поступать неправильно».