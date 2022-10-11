Пхукетского таксиста лишат лицензии за вождение под метамфетамином

Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) сообщил о том, что водитель Airport Limousine Service Джирасак Рай-Яй будет лишен лицензии за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Таксист привлек к себе внимание, когда устроил скандал на дороге, закончившийся вызовом в полицию и сдачей мочи на анализ. Тест дал положительный результат на метамфетамин.

Новости Пхукета

Водитель Airport Limousine Service устроил скандал на дороге в Кату. Как выяснилось затем, мужчина находился под воздействием наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель Airport Limousine Service устроил скандал на дороге в Кату. Как выяснилось затем, мужчина находился под воздействием наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель Airport Limousine Service устроил скандал на дороге в Кату. Как выяснилось затем, мужчина находился под воздействием наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель Airport Limousine Service устроил скандал на дороге в Кату. Как выяснилось затем, мужчина находился под воздействием наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель Airport Limousine Service устроил скандал на дороге в Кату. Как выяснилось затем, мужчина находился под воздействием наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Резонансное видео с таксистом Airport Limousine Service, осыпающим бранью других водителей, было выложено в сеть вечером 10 октября. Ролик был опубликован через несколько часов после самого инцидента, произошедшего на перекрестке Wichit Songkram Rd. и Phrabarami Rd. в Кату (так называемый перекресток Си-Ко) около 18:40. Видео снял и выложил местный житель Пассакорн Сиричучот, являющийся, по некоторым данным, лейтенантом полиции.

Как следует из ролика и объяснений господина Сиричучота, таксист Рай-Яй на Toyota Camri c зелеными номерами подъехал к перекрестку со стороны рынка Си-Ко и хотел побыстрее повернуть налево к Пхукет-Тауну, но проезд перекрывали другие транспортные средства, ждавшие зеленого сигнала светофора. Водитель Airport Limousine Service открыл окно и начал кричать на других шоферов, чтобы они освободили освободили проезд, а также попытался бампером подвинуть мешавший ему мотоцикл.

После инцидента Господин Сиричучот сделал таксисту замечание, что вызвало у него новую вспышку гнева. Мужчина вышел из машины и обложил его бранью, а также заявил, что коренные жители Пхукета, такие как он, не рады на острове приезжим, к которым он отнес господина Сиричучота.

«Я с Пхукета, а ты откуда? Не приезжайте сюда!» – заявил водитель кооперативного такси.

Господин Сирисучот, по его словам, попросил таксиста подумать о том, что его поведение вредит туристическому имиджу Пхукета, но тот снова ответил лишь бранью, после чего уехал. Диалог происходил уже за перекрестком Си-Ко на Phrabarami Rd.

Вечером того же дня таксист Рай-Яй был вызван в полицию Кату, подтвердил начальник участка полковник Рунгрит Ратанапхакди. Там водителя Airport Limousine Service попросили сдать тест на наркотики, и анализ мочи дал положительный результат на метамфетамин. В связи с этим мужчине предъявили обвинения в употреблении наркотиков и в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

В свою очередь, Департамент наземного транспорта (PLTO) принял решение отозвать у водителя лицензию таксиста, сообщила PR-служба администрации Пхукета со ссылкой на главу PLTO Корнпхитхака Ассувана. Отдельно господин Рай-Яй будет оштрафован на 5 тыс. бат за нецензурную брань, добавила PR-служба.

Аэропорт Пхукета никак не прокомментировал инцидент с водителем Airport Limousine Service, управлявшим машиной под воздействием наркотиков. При этом двумя неделями ранее госкорпорация Airports of Thailand давала пояснения по вопросу о том, почему прилетающие на Пхукет пассажиры должны пользоваться только теми такси, которые одобрены для работы в аэропорту. В пояснении это требование объяснялось соображениями безопасности.