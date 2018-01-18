Пхукетского повара задержали с 8 кг кратома

Полиция Пхукета задержала повара одного из местных отелей, который, по версии следствия, занимался распространением наркотиков среди молодежи.

18 Января 2018 09:21:47

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукетский повар Понгчай Лангтон был задержан сотрудниками полиции около 17:40 вторника, 16 января. Об этом сообщила администрация тамбона Вичит, где был произведен арест.

При обыске в помещении, где задержали 30-летнего повара, полиция обнаружила 56 пакетов с листьями наркотического растения кратом общей массой в 8 кг. Как пояснили в администрации Вичита, проверка и задержание были произведены по следам жалоб местных жителей, которые сообщили о предположительной торговле наркотиками.

Задержанному были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи. В администрации Вичита добавили, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Предъявленные ему обвинения Понгчай отрицать не стал.