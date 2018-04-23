Пхукетского драгдилера задержали с наркотиками и патронами

Полиция Пхукета сообщила о задержании 23-летнего наркоторговца «широкого профиля».

23 Апреля 2018 16:45:46

Фото: Полиция Пхукета

Как сообщил на пресс-конференции подполковник полиции Понгпан Сирипатаракун, 23-летний Пирапон Джудчум был задержан около 21:00 пятницы, 19 апреля, в Вичите.

Полиция нанесла визит в дом на Sakdidet Rd., где проживал Пирапон, после получения информации от одного из сотрудников под прикрытием. Полицейский проинформировал коллег о том, что молодой человек, вероятно, занимается торговлей наркотиками.

Правоохранители решили провести «контрольную закупку», в ходе которой подозрения подтвердились. Когда полицейские представились и показали удостоверения, Пирапон попытался скрыться на мотоцикле, но был остановлен и задержан.

В его доме оперативники обнаружили более 100 таблеток метамфетамина (яба), более 24 г метамфетамина в кристаллической форме (ябы айс), более 1,5 кг марихуаны, 170 таблеток «Клонарила» и «Конвульсил» (оба содержат клоназепам), более 60 упаковок нелегально ввезенных в страну сигарет и 41 патрон .38 калибра.

Мужчине были предъявлены обвинения в хранении наркотиков первой, четвертой и пятой категорий с целью продажи, а также в незаконном хранении патронов и не прошедшей таможню табачной продукции.

На допросе Пирапон заявил, что приобретал наркотики через социальные сети. Доставка осуществлялась через одну из местных курьерских служб.

На той же пресс-конференции полиция сообщила о задержании еще двоих наркоторговцев – 23 летнего Танапата Раквета и 42-летнего Вирапана Интаракратока. Оба были задержаны в жилом доме на Wichit Songkram Soi 2 в Пхукет-Тауне вечером 20 февраля. У них правоохранители изъяли 41 таблетку метамфетамина и 1 г наркотика в кристаллической форме. Обоим задержанным были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.