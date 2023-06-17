Пхукетский землевладелец найден застреленным в джунглях

Полиция получила сообщение об убийстве в джунглях у водохранилища Банг-Вад примерно в 2:00 ночи 17 июня. В участок позвонили родственники 75-летнего Савата Хуахина, который вечером предыдущего дня не вернулся домой. Семья организовала поиски и обнаружила труп в придорожной канаве, куда тело оттащил убийца или мужчина сам отполз из последних сил.
Полиция подтвердила, что господин Хуахин владел обширными земельными угодьями сельскохозяйственного назначения площадью в несколько десятков рай
Полиция склоняется к версии о предумышленном убийстве. При этом следователи полагают, что преступник был хорошо осведомлен о том, как престарелый таец обычно проводил свои дни, и подстерег его на одном из привычных маршрутов.
При этом господин Хуахин был убит в месте, куда полицейские даже добрались с трудом. Автомобили пришлось бросить примерно в 1,5 км от места обнаружения тела, поскольку они просто не могли осилить дорогу. Финальный отрезок сотрудники полиции преодолевали пешком.