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Пхукетский землевладелец найден застреленным в джунглях

Полиция Кату расследует убийство 75-летнего жителя Кату, найденного мертвым в джунглях ночью 17 июня. Труп мужчины был обнаружен родственниками неподалеку от его дома и принадлежавших ему обширных земельных угодий, где были разбиты каучуковые и фруктовые плантации. Землевладельца убили одиночным выстрелом в голову.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Июня 2023, 05:43 PM
Официальные лица в районе места убийства Савата Хуахина днем 17 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Официальные лица в районе места убийства Савата Хуахина днем 17 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение об убийстве в джунглях у водохранилища Банг-Вад примерно в 2:00 ночи 17 июня. В участок позвонили родственники 75-летнего Савата Хуахина, который вечером предыдущего дня не вернулся домой. Семья организовала поиски и обнаружила труп в придорожной канаве, куда тело оттащил убийца или мужчина сам отполз из последних сил.

Полиция подтвердила, что господин Хуахин владел обширными земельными угодьями сельскохозяйственного назначения площадью в несколько десятков рай

Полиция склоняется к версии о предумышленном убийстве. При этом следователи полагают, что преступник был хорошо осведомлен о том, как престарелый таец обычно проводил свои дни, и подстерег его на одном из привычных маршрутов.

При этом господин Хуахин был убит в месте, куда полицейские даже добрались с трудом. Автомобили пришлось бросить примерно в 1,5 км от места обнаружения тела, поскольку они просто не могли осилить дорогу. Финальный отрезок сотрудники полиции преодолевали пешком.

 

 

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