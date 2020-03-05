Пхукетский ужин La Chaîne des Rôtisseurs - март 2020

Дата/Время начала: 12 Марта 2020, 06:00 PM - 12 Марта 2020, 10:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Не успели остыть воспоминания о предыдущем встрече членов пхукетской гильдии, как мы уже с нетерпением ждем следующего события, ужина в лучшем стейкхаусе Пхукета под названием Wagyu. Мы горячо ожидаем богатой и обильной трапезы с тщательно подобранными к блюдам напиткам. Не сомневайтесь, этот ужин будет на голову выше прочих. Приглашаем и вас насладиться лучшими на Пхукете блюдами, напитками и обществом.

Меню

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Французски гусь и фуа гра

Приготовленные на слабом огне с портвейном и виноградом, с ягодным салатом на гарнир

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Черная треска

Маринованная в лимоне, меду и водке, с гарниром из киноа и трюфелей

Биск из бостонского лобстера

Сыр рикотта, мясо лобстера, лук и фенхель

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Щербет с лемонграссом

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Ассортимент премиальной говядины сухой выдержки:



Darling Downs Wagyu, Австралия, зерновой откорм

Вырезка вагю, рейтинг мраморности – 7



Rosedale Ruby, Австралия, зерновой откорм

Вырезка ангуса



1855 Black Angus USDA Prime, США, зерновой откорм



Гарнир: салат из томатов хеерлум и красного лука, обжаренные австралийские шампиньоны, жареная капуста брокколи с миндалем



Соусы: грибной бордельез, беарнез и голубой сыр

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Помадка из черного шоколада

Односолодовый виски Lagavulin, сироп из чайного меда, сычуаньская соль,

Ванильное мороженое и мед



Дресс-код: смарт-кэжуал



Стоимость и заказ мест

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Стоимость ужина – 4700 бат для членов общества и 5200 для прочих гостей.



Бронирование по эл. почте после подтверждения оплаты на следующие реквизиты:



Siam Commercial Bank, номер счета 886-216272-9, держатель счета Kanokporn Munee. Членов общества просим воспользоваться кодом, который можно найти на https://www.lachainephuket.com/members.html.



Подтверждение оплаты присылайте на kwang@lambertbrothers.co.th.



Да здравствует гильдия!