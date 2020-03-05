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Пхукетский ужин La Chaîne des Rôtisseurs - март 2020

Дата/Время начала: 12 Марта 2020, 06:00 PM - 12 Марта 2020, 10:00 PM

La Chaîne des Rôtisseurs Phuket Dinner - March 2020

La Chaîne des Rôtisseurs Phuket Dinner - March 2020

Не успели остыть воспоминания о предыдущем встрече членов пхукетской гильдии, как мы уже с нетерпением ждем следующего события, ужина в лучшем стейкхаусе Пхукета под названием Wagyu. Мы горячо ожидаем богатой и обильной трапезы с тщательно подобранными к блюдам напиткам. Не сомневайтесь, этот ужин будет на голову выше прочих. Приглашаем и вас насладиться лучшими на Пхукете блюдами, напитками и обществом.

Меню
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Французски гусь и фуа гра
Приготовленные на слабом огне с портвейном и виноградом, с ягодным салатом на гарнир
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Черная треска
Маринованная в лимоне, меду и водке, с гарниром из киноа и трюфелей

Биск из бостонского лобстера
Сыр рикотта, мясо лобстера, лук и фенхель
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Щербет с лемонграссом
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Ассортимент премиальной говядины сухой выдержки:

Darling Downs Wagyu, Австралия, зерновой откорм
Вырезка вагю, рейтинг мраморности – 7

Rosedale Ruby, Австралия, зерновой откорм
Вырезка ангуса


1855 Black Angus USDA Prime, США, зерновой откорм

Гарнир: салат из томатов хеерлум и красного лука, обжаренные австралийские шампиньоны, жареная капуста брокколи с миндалем

Соусы: грибной бордельез, беарнез и голубой сыр
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Помадка из черного шоколада
Односолодовый виски Lagavulin, сироп из чайного меда, сычуаньская соль,
Ванильное мороженое и мед

Дресс-код: смарт-кэжуал

Стоимость и заказ мест
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Стоимость ужина – 4700 бат для членов общества и 5200 для прочих гостей.

Бронирование по эл. почте после подтверждения оплаты на следующие реквизиты:

Siam Commercial Bank, номер счета 886-216272-9, держатель счета Kanokporn Munee. Членов общества просим воспользоваться кодом, который можно найти на https://www.lachainephuket.com/members.html.

Подтверждение оплаты присылайте на kwang@lambertbrothers.co.th.

Да здравствует гильдия!

С кем связаться: Адам, пхукетский байльи
Адрес: Ресторан Wagyu в Twin Palms
Веб-сайт:
http://www.facebook.com/laChainePhuket/

 

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