Пхукетский тренер по джиу-джитсу поставил рекорд по спарингу нон-стоп

Живущий на Пхукете тренер по бразильскому джиу-джитсу установил новый мировой рекорд по времени, проведенному в спаринге, одновременно собрав столь необходимые средства для продолжения занятий этим видом единоборств с местными детьми.

Джей-Пи Местанза

2 Ноября 2021, 10:29 PM

Фото: Temple BJJ

Рекорд был официально зафиксирован в воскресенье, 24 октября, когда австралиец Кэмпбелл Саймс завершил свой 30-часовой борцовский марафон.

Как сообщает Jiu-Jitsu Time, марафон Саймса был разбит на четырехчасовые сегменты с перерывами по 12 минут между ними. В качестве спаринг-партнером австралийца выступали его одноклубники, который по очереди сменяли друг друга, чтобы успеть отдохнуть, пока Саймс продолжал работать и работать. Некоторые из партнеров рекордсмена спали на матах в спортивном зале, но в расписании австралийца сон предусмотрен не был. После того, как заветные 30 часов истекли, в зале зазвучала песня We are the Champions группы Queen, а собравшиеся разразились радостными криками.

Саймс затеял свой марафон не только ради установления нового мирового рекорда, но и чтобы привлечь внимание к пхукетскому спортивному клубу RDC Gym, в котором он ведет занятия по джиу-джитсу с одними из лучших детей-спортсменов в стране. Сейчас спортзал остро нуждается в финансах.

«Когда ударил COVID-19 и мы потеряли наш родной зал, RDC распахнул перед нами двери и пригласил всю команду тренироваться. Также они дали мне возможность учить этих замечательных детей. COVID-19 по-настоящему сильно сказался на нашем клубе, родители больше не могут позволить себе платить за обучение детей, спортзал находится на грани закрытия», – говорил Саймс перед своим борцовским марафоном.

На момент подготовки материала австралийскому тренеру удалось собрать 65 тыс. бат из заявленных в качестве цели 250 тыс.

Побитый Саймсом предыдущий мировой рекорд принадлежал Дэмиен «Оби» Тодду, который провел непрерывную серию спарингов продолжительностью в 24 часа. Марафон также носил благотворительный характер – Тодд собирал средства и привлекал внимание к инициативам по сохранению ментального здоровья и предотвращению самоубийств.

Бразильское джиу-джитсу – спортивное единоборство, основой которого является борьба в партере, болевые и удушающие приемы. Свою известность в мире боевых искусств джиу-джитсу начало набирать в 1990-е годы, когда бразильский мастер этого направления Ройс Грэйси выиграл три турнира UFC и на деле продемонстрировал, как можно использовать приемы джиу-джитсу в смешанных единобороствах. Сейчас джиу-джитсу играет в ММА не меньшую роль, чем бокс, муай-тай, кикбоксинг или борьба.

Дгобавим, что новый обладатель рекорда по спарингу без перерывов Кэмпбелл Саймс – не только тренирует молодежь, но и успешно выступает сам. В его копилке – победы на Паназиатских чемпионатах, UAEJJF National Pro, Siam Cup, Copa De Bangkok и IBJJF Pan Pacific Championship.

Узнать больше и пожертвовать деньги на развитие детского джиу-джитсу на Пхукете можно на https://gogetfunding.com/bjjlongestroll.