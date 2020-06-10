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Пхукетский торговец пытается вернуть поставщику полтонны неспелых дурианов

Пхукетский торговец фруктами Косит Раттанапхонг обратился в полицию Вичита и офис омбудсмена с жалобой на то, что фермер из провинции Трат поставил ему 636 кг неспелых дурианов. Полиция пообещала помочь, но мужчине придется самому отвезти фрукты в Трат, находящийся на камбоджийской границе в 1,1 тыс. км от Пхукета.

Кхунанья Ванчавет

10 Июня 2020, 01:51 PM
Пхукетский торговец пытается вернуть поставщику полтонны дурианов. Фрукты оказались неспелыми. Фото: Phuket PR Department

Пхукетский торговец пытается вернуть поставщику полтонны дурианов. Фрукты оказались неспелыми. Фото: Phuket PR Department

Пхукетский торговец пытается вернуть поставщику полтонны неспелых дурианов
Пхукетский торговец пытается вернуть поставщику полтонны неспелых дурианов
Пхукетский торговец пытается вернуть поставщику полтонны неспелых дурианов

Господин Раттанапхонг рассказал журналистам, что 31 мая заказал у фермера из Трата партию дурианов на сумму свыше 61 тыс. бат. Прибывшие фрукты оказались неспелыми и непригодными для продажи, но поставщик отказался возвращать деньги, хотя изначально обещал, что сделает это, если товар окажется с изъяном.

«Я пытался поговорить с продавцом и решить проблему, но он постоянно избегал меня», – заявил господин Раттанапхонг.

В итоге мужчина подал заявление в полицию Вичита, а заодно обратился за помощью в пхукетский офис омбудсмена.

Капитан Джарат Лемпан из полиции Вичита подтвердил получение заявления, но отметил, что заниматься делом все же должна полиция Трата.

«Я зафиксировал информацию о происшествии и передам ее в соответствующее отделение полиции Трата. Также я рекомендовал господину Раттанапхонгу подать заявление непосредственно в Трате и предъявить полицейским сами дурианы. Кроме того, я сам объясню суть дела полиции Трата», – заявил капитан Лемпан.

Господин Раттанапхонг добавил, то 8 июня ему все же удалось поговорить с поставщиком и тот согласился вернуть деньги, но только при условии, что фрукты будут доставлены к нему на ферму.

«Продавец сказал, что оплатит часть расходов на доставку, но я не уверен, что он это сделает. Расстояние от Пхукета до Трата внушительное», – заявил господин Раттанапхонг.

Как бы то ни было, вечером 9 июня мужчина погрузил полтонны фруктов в свой пикап и отправился на восток. При этом господин Раттанапхонг отметил, что если решить дело миром не удастся, то он обратится в полицию Трата.

«Дуриан я везу с собой как вещественное доказательство», – заявил он.





 

 

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