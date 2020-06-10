Пхукетский торговец пытается вернуть поставщику полтонны неспелых дурианов

Пхукетский торговец фруктами Косит Раттанапхонг обратился в полицию Вичита и офис омбудсмена с жалобой на то, что фермер из провинции Трат поставил ему 636 кг неспелых дурианов. Полиция пообещала помочь, но мужчине придется самому отвезти фрукты в Трат, находящийся на камбоджийской границе в 1,1 тыс. км от Пхукета.

Кхунанья Ванчавет

10 Июня 2020, 01:51 PM

Пхукетский торговец пытается вернуть поставщику полтонны дурианов. Фрукты оказались неспелыми. Фото: Phuket PR Department

Господин Раттанапхонг рассказал журналистам, что 31 мая заказал у фермера из Трата партию дурианов на сумму свыше 61 тыс. бат. Прибывшие фрукты оказались неспелыми и непригодными для продажи, но поставщик отказался возвращать деньги, хотя изначально обещал, что сделает это, если товар окажется с изъяном.

«Я пытался поговорить с продавцом и решить проблему, но он постоянно избегал меня», – заявил господин Раттанапхонг.

В итоге мужчина подал заявление в полицию Вичита, а заодно обратился за помощью в пхукетский офис омбудсмена.

Капитан Джарат Лемпан из полиции Вичита подтвердил получение заявления, но отметил, что заниматься делом все же должна полиция Трата.

«Я зафиксировал информацию о происшествии и передам ее в соответствующее отделение полиции Трата. Также я рекомендовал господину Раттанапхонгу подать заявление непосредственно в Трате и предъявить полицейским сами дурианы. Кроме того, я сам объясню суть дела полиции Трата», – заявил капитан Лемпан.

Господин Раттанапхонг добавил, то 8 июня ему все же удалось поговорить с поставщиком и тот согласился вернуть деньги, но только при условии, что фрукты будут доставлены к нему на ферму.

«Продавец сказал, что оплатит часть расходов на доставку, но я не уверен, что он это сделает. Расстояние от Пхукета до Трата внушительное», – заявил господин Раттанапхонг.

Как бы то ни было, вечером 9 июня мужчина погрузил полтонны фруктов в свой пикап и отправился на восток. При этом господин Раттанапхонг отметил, что если решить дело миром не удастся, то он обратится в полицию Трата.

«Дуриан я везу с собой как вещественное доказательство», – заявил он.











