Пхукетский студент заявил, что лишился волос после прививки от COVID-19

Первокурсник пхукетского техникума Бодин Сэлианг рассказал журналистам, что лишился волос после второй прививки вакциной Sinovac. Укол был сделан еще четыре месяца назад, но волосы у юноши так и не отросли. Теперь он решился поговорить с журналистами.

Иккапоп Тхонгтуб

В беседе с прессой 17 ноября Бодин рассказал, что связь выпадения волос с вакцинацией была подтверждена врачом, к которому он обратился.

Молодой человек указал, что его семья живет на острове Кхао-Яй, находящемуся полутора десятках километров к востоку от Пхукета, но административно относящемуся к провинции Пханг-Нга. Сам юноша учится на Пхукете и снимает небольшую комнату в Чалонге.

Обе прививки вакциной Sinovac юноша делал в провинции Пханг-Нга, где официально зарегистрирован. После первого укола никаких побочных эффектов не было, а после второго, который был сделан 16 июля, начали выпадать волосы.

«Примерно через три дня после второго укола волосы на моей голове начали выпадать клоками. Я проснулся утром и увидел, что волосы были по всей подушке. Я был в шоке», – заявил Бодин.

Юноша отправился в частную клинику, чтобы выяснить причину проблемы. Осмотревший его врач связал выпадение волос с прививкой.

«Доктор сказал, что это побочный эффект от вакцины», – заявил Бодин.

Также, по словам врача, китайский препарат каким-то образом воздействовал на его лейкоциты, нанеся удар по иммунной системе.

«Самое главное, доктор сказал, чтобы я был осторожен, избегал определенных видов пищи и не переутомлялся. С 17:00 я должен отдыхать. Мне нужно много спать, поздно ложиться запрещено. Реакция на вакцину скомпрометировала мою иммунную систему. Самые разные микроорганизмы могут атаковать меня в любой момент, поскольку дверь в мой организм для них открыта. Микробы опасны для меня в течение всего времени восстановления после вакцинации», – заявил студент.

Бодин не указал название клиники, в которую обращался для постановки диагноза, и не привел список анализов, которые позволили врачу сделать изложенные выше выводы.

Юноша отметил, что посчитал важным, чтобы люди узнали о его ситуации, поскольку не знает, является ли его случай единичным или мог повторяться у кого-то. При этом молодой человек не пояснил, почему решил пообщаться с журналистами только через четыре месяца после выпадения волос.

«На учебу я хожу в головном уборе. Друзья в школе понимают мою ситуацию и не видят в этом проблемы. Но, к примеру, в торговом центре на меня постоянно глазеют другие люди. Это смущает», – закончил Бодин.