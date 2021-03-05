Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пхукетский строитель арестован за кражу револьвера из дома полицейского

Немолодой мужчина, работавший на стройке в Ко-Кэу, был арестован сотрудниками специального подразделения полиции по делу о краже револьвера из дома полицейского в Накхон-Ратчасиме 15 лет назад.

Новости Пхукета

5 Марта 2021, 12:31 PM
Фото: Royal Thai Police Special Service Division

Фото: Royal Thai Police Special Service Division

Фото: Royal Thai Police Special Service Division

Фото: Royal Thai Police Special Service Division

Фото: Royal Thai Police Special Service Division

Фото: Royal Thai Police Special Service Division

57-летний Джамкат Сривавонг был арестован 3 марта на основании судебного ордера № 52/249, выданного судом Накхом-Ратчасимы еще в 2006 году. Согласно ордеру, подозреваемому вменялась в вину «кража из жилого помещения в темное время суток».

Один из участвовавших с аресте сотрудников полиции отметил, что операция проводилась по распоряжению генерал-лейтенанта Торсака Суквимона.

Сотрудник правоохранительных органов также указал, что, согласно данным следствия, задержанный и трое его «друзей» проникли в дом некого полицейского и похитили его револьвер в июле 2006 года. Двое из участников преступления уже задержаны, украденное оружие также найдено.

Джамкат Сривавонг был доставлен с Пхукета в Накхон-Ратчасиму, где ему официально предъявили обвинения.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Девять человек задержаны с наркотиками в Раваи
Пять машин столкнулись на выезде из тоннелея у Central Festival
На пляж в Патонге выбросило сотни морских ежей
Нуждающиеся Пхукета получили 2,5 тонны риса от местного бизнеса
Губернатор Пхукета получил прививку от коронавируса
Пхукетская «Монополия»: Настало время выбрать фишки
У жителя Ко-Кэу изъяли 3,4 кг метамфетамина
Продажа спиртного будет запрещена в Таиланде 26 февраля
Ночные клубы Пхукет-Тауна попали под прицел генерала из Пхетчабури
Часть Паклока останется без электричества 23 февраля
Глава пхукетского Минздрава переведен в Чонбури
Пхукет напрямую принял 59 туристов из-за рубежа
Половина жителей Пхукета не планируют прививаться от COVID-19
В пхукетском нацпарке выявили нелегальную застройку
Пхукет готовится принять 70 туристов из-за рубежа

 

Smarter Energy Solution Phuket
Lean On Me Live Fest
Art-Tec Design
QSI Cooking 2021
Thai Residential
QSI International School Phuket

 