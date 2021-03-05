Пхукетский строитель арестован за кражу револьвера из дома полицейского

Немолодой мужчина, работавший на стройке в Ко-Кэу, был арестован сотрудниками специального подразделения полиции по делу о краже револьвера из дома полицейского в Накхон-Ратчасиме 15 лет назад.

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57-летний Джамкат Сривавонг был арестован 3 марта на основании судебного ордера № 52/249, выданного судом Накхом-Ратчасимы еще в 2006 году. Согласно ордеру, подозреваемому вменялась в вину «кража из жилого помещения в темное время суток».

Один из участвовавших с аресте сотрудников полиции отметил, что операция проводилась по распоряжению генерал-лейтенанта Торсака Суквимона.

Сотрудник правоохранительных органов также указал, что, согласно данным следствия, задержанный и трое его «друзей» проникли в дом некого полицейского и похитили его револьвер в июле 2006 года. Двое из участников преступления уже задержаны, украденное оружие также найдено.

Джамкат Сривавонг был доставлен с Пхукета в Накхон-Ратчасиму, где ему официально предъявили обвинения.