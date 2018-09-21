Пхукетский спорт в ассортименте

Спорт на Пхукете – это не только муай-тай, марафоны и триатлон. Как насчет крикета, софтбола и бадминтона, например?

23 Сентября 2018 14:00:00

Фото: Rick Nuffer

В спортивной жизни Пхукета наступило неожиданное затишье: все большие турниры по гольфу, легкоатлетические соревнования и парусные регаты первой половины годы уже состоялись, а новый сезон еще не стартовал. На этом фоне «Новости Пхукета» решили вспомнить о спортивных соревнованиях, которые нечасто попадают в поле зрения местной прессы, но при этом имеют стабильный круг участников и всегда открыты для желающих попробовать свои силы.

Бильярд

Столы для американского бильярда (пула) можно найти во множестве баров Пхукета, поэтому было бы странно, если бы на острове не проходили регулярные соревнования по этому виду спорта. Два главных турнира со значительным числом участников-иностранцев – это Patong Pool League (PPL) и Rawai Pool League (RPL). Оба соревнования сейчас в самом разгаре, связаться с представителями лиг можно через соответствующие страницы в Facebook (просто вбивайте название лиги в поисковую строку). С русским бильярдом на Пхукете, к сожалению, все по-прежнему плохо.

Дартс

Еще одна популярная среди пхукетских экспатов игра – это, разумеется, дартс. Желающих показать мастерство в бросании дротиков ждут во многих барах Патонга. Кстати, как и в случаем с бильярдом, сейчас на острове в самом разгаре Patong Darts League, в розыгрыше которой обычно участвуют примерно полдюжины команд. Найти их страницу в Facebook несложно – по запросу Patong Darts League она будет первой в выдаче.

Крикет

Если вы хотите попробовать себя в чем-то совершенно новом, то вам прямая дорога на Alan Cooke Cricket Ground, где местные экспаты играют в крикет. В России этот вид спорта никогда популярен не был, да и большая часть мира особой страстью к нему не пылает, но на деле все не так сложно. Страница в Facebook – ACG Cricket and Sports Facility.

Регби

Настоящее регби – игра, требующая хорошей физической подготовки, но на поле ACG играют также и в облегченную версию этого вида спорта, так называемый тач-регби. Обычно игры проходят по субботам, при этом организаторы матчей рады игрокам абсолютно всех возрастов и уровней подготовки. Да, в тач-регби можно играть всей семьей. Подробнее на странице Phuket Touch Rugby в Facebook. Также раньше на ACG играли в софтбол, облегченную версию бейсбола.

Бадминтон

В Таиланде бадминтон является одним из национальных видов спорта, а тайские бадминтонисты регулярно завоевывают призы на международных турнирах. На Пхукете в бадминтон играют на кортах Сапан-Хина, в PK Arena Badminton Club в Таланге, в зале Rong Baed Phuket и во множестве других мест. Турниров по бадминтону на острове также проходит немало, но чтобы в них участвовать, сперва нужно влиться в круг игроков, а сделать это проще всего прямо на корте. Учтите, что уровень многих тайских игроков весьма высок. Любителей бадминтона (а также тенниса и прочих видов спорта) среди соотечественников можно поискать в группах, подобных Единой справочной на Пхукете.

Волейбол

На Пхукете волейбол представлен как своей пляжной ипостасью, так и классической. Любителям пляжного волейбола прямая дорога на страницу Phuket Beach Volleyball в Facebook или сразу на пляже в Кароне ближе к закату. Соревнования по классическому волейболу (а заодно и баскетболу) время от времени проводят члены филиппинского сообщества, но какой-либо единой группы на Facebook или вебсайта у них, похоже, до сих пор нет.

Футбол

Самый популярный вид спорта на планете мы оставили для заключительного параграфа этого обзора, потому что найти футбольное поле с играющими команда на Пхукете не намного сложнее, чем отыскать 7-Eleven. Различные турниры между местными тайскими командами проходят на острове также регулярно. Если же говорить о международных, то в ноябре этого года состоятся розыгрыши Phuket International Soccer 5s и Phuket International Soccer 7s (регистрация открыта прямо сейчас). Связаться с организаторами можно по электронной почте info@Thai7s.com или сайт www.thai7s.com.