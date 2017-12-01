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Пхукетский школьник получил грамоту от губернатора за достойный поступок

Губернатор Пхукета Норраплхат Плодтхонг вручил грамоту 11-летнему Пирапону Квэнгджану, который нашел потерянный иностранкой кошелек и помог вернуть его владелице.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Декабря 2017 17:58:30

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пирапон Квэнгджан нашел бесхозный кошелек на парковке у обочины Luang Por Chaem Rd. (улицы, идущей позади храма Wat Chalong), когда помогал матери продавать цветы на местном рынке. Находку мальчик отдал матери, а там передала полиции.

В кошельке обнаружилось 920 бат наличными и документы, позволившие полицейским установить личность владелицы, которой оказалась 30-летняя американка Кетрин Элизабет Диллман. Кошелек вместе с деньгами и документами был возвращен хозяйке.

Поставленный в известность об истории губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг принял решение наградить школьника, и 1 декабря ему была торжественно вручена грамота за достойное поведение.

«Пусть денег в кошельке было и немного, своим добрым поступком он внес вклад в создание хорошего имиджа Пхукета в глазах туристов», – заявил губернатор.

«Мы надеемся, что поступок Пирапона вдохновит других людей следовать его примера, и не только другие учащиеся Bangneaw Municipality School, но и остальные люди будут делать хорошие дела на благо пхукетского сообщества», – добавил губернатор.

Глава провинции не уточнил, получил ли школьник какую-либо еще награду, кроме грамоты в рамке.

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