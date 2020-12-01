Пхукетский садовник арестован за изнасилование

Полиция Вичита сообщила об аресте мужчины, объявленного в розыск по обвинению в изнасиловании местной жительницы. Преступление было совершено на Ao Yon – Khao Khad Rd., а арестовали подозреваемого по месту работы в Чалонге.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Декабря 2020, 11:00 AM

Фото: Полиция Вичита

Как рассказал капитан Сурачарт Тхонгйай из полиции Вичита, в среду, 11 ноября, 41-летняя женщина подала в участок заявление об изнасиловании. Потерпевшая сообщила, что работала на огороде у Ao Yon – Khao Khad Rd., когда к ней подошел вооруженный пистолет мужчина и потребовал 200 бат.

Женщина ответила, что кошелек с деньгами лежит в ее машине, и направилась к транспорту. В этот момент злоумышленник схватил ее и потащил в джунгли, где ударил в живот, а затем изнасиловал. Затем мужчина скрылся.

Капитан Тхонгйай рассказал, что после получения заявления полиция приступила к изучению записей с камер видеонаблюдения и опросу местных жителей. К 30 ноября полицейские собрали достаточно доказательств, получили ордер на арест подозреваемого и арестовали его в Чалонге, где он работал садовником.

Имен жертвы и подозреваемого капитан Тхонгйай не привел. Также неизвестно, признал ли последний выдвинутые против него обвинения в сексуальном насилии.