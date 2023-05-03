Пхукетский рыбак арестован с четырьмя пойманными на удочку рифовыми акулами

Молодой житель Пхукета был арестован 1 мая в ходе инспекции, организованной сотрудниками Департамента морских и природных ресурсов (DMCR). Официальные лица проверяли соблюдение правил рыболовства в прибрежных водах и конкретно у 22-летнего Касидита Сэджу обнаружили четырех черноперых рифовых акул, добыча которых запрещена.

Иккапоп Тхонгтуб

Еще один рыбак был передан в полицию в связи с незаконно добытым кальмаров в количестве одной штуки. Фото: DMCR

Еще один рыбак был передан в полицию в связи с незаконно добытым кальмаров в количестве одной штуки. Фото: DMCR

Из отчета Минприроды следует, что господин Сэджу ловил акул на удочку с берега, а в качестве места для рыбалки выбрал окрестности Пхукетского центра морской биологии (PMBC) на мысе Панва. Мужчину задержали и доставили в полицейский участок Вичита, отвечающего за эту территорию.

Следующей ночью, 2 мая, в полицию был передан еще один нарушитель, 40-летний Вансават Саватлонг, в улове которого обнаружили кальмара, добытого на некой охраняемой территории. Официальные лица не указали, где именно рыбачил господин Саватлонг, но отметили, что мужчину также передали в полицейский участок Вичита.