Пхукетский рыбак арестован с четырьмя пойманными на удочку рифовыми акулами

Из отчета Минприроды следует, что господин Сэджу ловил акул на удочку с берега, а в качестве места для рыбалки выбрал окрестности Пхукетского центра морской биологии (PMBC) на мысе Панва. Мужчину задержали и доставили в полицейский участок Вичита, отвечающего за эту территорию.
Следующей ночью, 2 мая, в полицию был передан еще один нарушитель, 40-летний Вансават Саватлонг, в улове которого обнаружили кальмара, добытого на некой охраняемой территории. Официальные лица не указали, где именно рыбачил господин Саватлонг, но отметили, что мужчину также передали в полицейский участок Вичита.