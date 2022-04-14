Пхукетский ресторан уличили в завышенных ценах для иностранцев

Вместе с туристами на Пхукет вернулись и стандартные подходы к обслуживанию в ресторанах. Владелице заведения Little Tiger пришлось давать объяснения после того, как посетители написали пожаловались в соцсетях на завышенные цены. Неприятная для хозяйки ситуация произошла из-за того, что на столе у тайских клиентов оказалось меню для иностранцев с более высокими ценами на те же блюда.

Иккапоп Тхонгтуб

Ресторан Little Tiger уличили в двойных ценах. Пад капао с курицей для иностранца вдвое дороже, чем для тайца. И хозяйка не видит в этом проблемы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ресторан Little Tiger уличили в двойных ценах. Пад капао с курицей для иностранца вдвое дороже, чем для тайца. И хозяйка не видит в этом проблемы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ресторан Little Tiger уличили в двойных ценах. Пад капао с курицей для иностранца вдвое дороже, чем для тайца. И хозяйка не видит в этом проблемы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ресторан Little Tiger уличили в двойных ценах. Пад капао с курицей для иностранца вдвое дороже, чем для тайца. И хозяйка не видит в этом проблемы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ресторан Little Tiger уличили в двойных ценах. Пад капао с курицей для иностранца вдвое дороже, чем для тайца. И хозяйка не видит в этом проблемы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ресторан Little Tiger уличили в двойных ценах. Пад капао с курицей для иностранца вдвое дороже, чем для тайца. И хозяйка не видит в этом проблемы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ресторан Little Tiger уличили в двойных ценах. Пад капао с курицей для иностранца вдвое дороже, чем для тайца. И хозяйка не видит в этом проблемы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ресторан Little Tiger уличили в двойных ценах. Пад капао с курицей для иностранца вдвое дороже, чем для тайца. И хозяйка не видит в этом проблемы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Публикация о высоких ценах в ресторане Little Tiger над пляжем Трай-Транг была размещена в Facebook во вторник, 12 апреля. Автор поста пожаловался, в частности, что порция стир-фрая из курицы с базиликом и жареным яйцом обошлась в 200 бат, что в несколько раз выше цены в простых пхукетских заведениях.

Публикация сопровождалось призывом не допускать, чтобы подобное «разрушало туризм на Пхукете».

Возможно, вопрос бы урегулировался сам собой, если бы хозяйка Little Tiger Напа Пиромрит просто сослалась на то, что заведение расположено в месте с высокой арендой и другие расходы, определяющие итоговую стоимость блюд. Однако она прямо заявила, что пришедшим в заведением тайским гостям на стол положили разные меню – и обычное для тайцев, и вариант для иностранцев с более высокими ценами. При этом женщина заявила, что не понимает, чем недовольны посетители.

«Как можно увидеть в счете, они заплатили 100 бат за курицу с базиликом, не 200 бат [как в меню для иностранцев]», – сказала госпожа Пиромрит.

Комментируя стоимость блюд в целом, хозяйка подчеркнула, что в заведении используются только высококачественные ингредиенты, также дорого обходится и локация, в которой расположен ресторан.

«Кроме того, в цену включен доступ в наш цветочный сад, через который гости могу пройти и получить удовольствие. Мы были закрыты два года, за это время джунгли и сад разрослись, и нам пришлось платить, чтобы привести вернуть тот красивый вид, который был раньше», – заявила госпожа Пиромрит.

Владелица Little Tiger отметила, что сейчас клиенты начали возвращаться, но еще не в тех количествах, как до пандемии коронавируса.