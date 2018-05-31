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Пхукетский приют для собак получил 208 тыс. бат пожертвований

Президент пхукетского офиса Красного креста и супруга губернатора Судаван Плодтхонг посетила собачий приют в Май-Кхао для участия в церемонии передачи пожертвований для этой организации. Губернатор Норрапхат Плодтхонг также принял участие в мероприятии.

Новости Пхукета

31 Мая 2018 11:54:33

Фото: PR Dept
Фото: PR Dept

«Пожертвования на общую сумму в 208 тыс. бат сделали несколько людей и сотрудников госведомств, желающих помочь приюту для бездомных собак в его работе», – заявила госпожа Плодтхонг.

В свою очередь господин Плодтхонг вручил памятные сертификаты тем, кто внес особый вклад в поддержку приюта.

В частности, сертификаты получили компания Khun Yoo Ha Property Co Ltd (она пожертвовала 350 кг корма для собак); Супачай и Бунсунг Ванди (пожертвовали 100 кг корма); Порнтхип Пиамвивиттикун с семьей (пожертвовали 50 кг) и Канпим Кунвира из Yu Dee Gin Dee Co Ltd (пожертовали 600 кг собачьего корма и чистящие средства).

Губернатор отметил, что ему очень радостно видеть такой пример сотрудничества государства, частного бизнеса и общественности.

 

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