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Пхукетский подросток сообщил в полицию о вооруженном нападении

Полиция расследует сообщение о вооруженном нападении и попытке похищения 18-летнего тинейджера в Таланге. Об инциденте, впрочем, известно лишь со слов самого молодого человека.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Сентября 2019, 08:48 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Заявление о вооруженном нападении и попытке похищения было подано в полицию Таланга в 14:50 пятницы, 30 августа. При этом это был уже второй визит потерпевшего – 18-летнего Тхирапопа Сувантхады – в полицейский участок. Молодой человек явился туда сразу после инцидента, произошедшего около 1:00 ночи, а потом пришел еще раз для подачи заявления.

Тхирапоп Сувантхада рассказал, что нападение на него было совершено, когда он вместе с подругой пережидал дождь в беседке на обочине Thepkrasattri Rd. у поворота к поселку Pakrongcheep Village.

Согласно заявлению юноши, рядом с беседкой остановился пикап, из кабины которого вышли двое мужчин, потребовавших, чтобы он сел в транспортное средство. Тхирапоп попытался убежать, но один из мужчин догнал его и повалил на землю.

Затем из пикапа вышли еще несколько человек, один из которых продемонстрировал юноше револьвер. Когда же молодой человек продолжил сопротивляться, вооруженный мужчина нанес ему удар рукояткой револьвера по голове. Затем по некой причине нападавшие решили оставить тинейджера в покое и покинули место событий. На наблюдавшую за сценой девушку они внимания не обратили.

Тхирапоп завил полиции, что никого из нападавших не опознал, поскольку они закрывали лица одеждой. Подросток также добавил, что конфликтом с кем-либо не имеет.

Полиция подтвердила начало расследования на основании заявления Тхирапопа Сувантхады.

 

 

 

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