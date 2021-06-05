Пхукетский отельер с супругой найдены мертвыми на острове Тао

Как сообщил шеф полиции острова Тао полковник Криангкрай Крайкэу, сообщение об инциденте в отеле поступило в участок в районе 16:45 пятницы, 4 июня.
Прибыв на место событий, полицейские и спасатели обнаружили тела Ракешвара Сачатхамакуна (59 лет) и его супруги Аншу (55 лет) у края бассейна. Первичный осмотр тел не выявил следов борьбы или физического насилия.
Сын погибших – 34-летний Ратиш Сачатхамакун – рассказал, что пошел прогуляться по пляжу, оставив родителей отдыхать у бассейна. Вернувшись, мужчина в шоке обнаружил мать и отца без признаков жизни на дне бассейна.
Ратиш Сачатхамакун позвал на помощь персонал отеля и вытащил родителей из воды. Прибывшие по вызову спасатели сразу приступили к реанимационным процедурам, но вернуть к жизни мужчину и женщину не смогли. Позже специалисты больницы Koh Tao Hospital назвали причиной смерти утопление.
Полковник Крайкэу отметил, что установленные у бассейна камеры видеонаблюдения в момент инцидента не функционировали из-за неисправности, поэтому полиция не может точно сказать, что произошло. Согласно основной рабочей версии, один из супругов плавал в бассейне, когда с ним или с ней что-то произошло. Второй супруг бросился на помощь, но в результате погибли оба.
Погибший Ракешвара Сачатхамакуна был владельцем пятизвездочного отеля на Пхукете, а также бизнеса в сфере пластика.