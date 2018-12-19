Пхукетский офис ТАТ не согласился с заявлениями o сокращении числа туристов на Пхукете

Глава пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Каноккиттика Критвутиком не согласилась с заявлениями о том, что остров начал нынешний высокий сезон хуже, чем в предыдущие годы. По имеющимся у госпожи Критвутиком данным, турпоток на Пхукет в этом декабре слегка выше, чем в прошлом.

Новости Пхукета

19 Декабря 2018, 03:12 PM

Фото: ТАТ

Свой ответ на скептические замечания об объемах турпотока госпожа Критвутиком распространила во вторник, 18 декабря, через PR-службу администрации Пхукета.

Глава местного офиса ТАТ согласилась, что число прибытий из Китая в период с 1 по 15 декабря было на 2,63% ниже, чем год назад, но турпоток из других стран вырос на 3,63%.

«Я не могу согласиться с заявлениями, что число туристов на Пхукете упало. Я знаю, что сократилось количество отдыхающих из Китая, что подтверждает и Иммиграционное бюро Пхукета. Они зафиксировали 130,2 тыс. прибытий из КНР через пхукетский аэропорт 1-15 декабря, что на 3,5 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Но никакого резкого падения числа туристов это не вызвало», – заявила госпожа Критвутиком.

«Также Иммиграционное бюро зафиксировало 355,4 тыс. прибытий граждан других стран, что на 3,63% выше прошлогоднего показателя», – добавила она.

Таким образом рост числа иностранных прибытий в аэропорт Пхукета в период с 1 по 15 декабря составил менее 1,9% год к году: 485,6 тыс. человек против 476,7 тыс.

Из комментария госпожи Критвутиком следует, что и другие показатели также не показывают заметного роста. Уровень заполняемости номерного фонда отелей в среднем по острову – 71,8% (рост на 0,1% год к году), уровень заполняемости отелей у пляжей – 84,8%. Средние расходы туристов на отдыхе – 8,2 тыс. бат в день на человека. Позитивным фактором можно считать рост числа самостоятельных путешественников (FIT), однако конкретных данных о динамике в этом сегменте госпожа Критвутиком не озвучила, просто констатировав сам факт продолжения роста. При этом падение бронирований организованных туристических групп составило 5%.