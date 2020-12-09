Пхукетский Красный Крест раздал еду нуждающимся

Пхукетский офис Красного Креста, возглавляемый женой губернатора Ванди Вунсиеу, передал 808 продуктовых наборов представителям различных администраций округа Мыанг-Пхукет. Продукты предназначаются для раздачи людям, оставшимся без средств к существованию из-за пандемии коронавируса и заморозки туризма.

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Церемония передачи продуктовых наборов Красного Креста состоялась 7 декабря в школе Baan Sapam School в Рассаде. Госпожа Вунсиеу заявила, что пхукетский Красный Крест «осознал», как люди страдают от вызванного пандемией экономического кризиса.

«В общей сложности мы раздадим 2123 продуктовых «набора выживания» жителям трех округов провинции. Наборы включают лапшу быстрого приготовления, рис, консервы, бутилированную воду и другие ключевые для жизни вещи. Позже мы передадим продуктовые наборы жителям Кату и Таланга», – цитирует слова госпожи Вунсиеу PR-служба Пхукета.

«Дюди говорят, что они рады получить помощь от официальных лиц. В добавок они готовы сотрудничать с властями в плане защиты от второй волны коронавируса», – добавила супруга губернатора.

Отметим, что ранее о раздаче продуктовых наборов Красным Крестом не сообщалось. Муниципалитеты провели две подобные акции с начала кризиса.