Пхукетский колледж открыл центр бесплатного ремонта и стрижки

Политехнический колледж Пхукета начал новую волонтерскую кампанию по помощи жителям острова, пострадавшим в результате октябрьских наводнений.

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Как и в рамках предыдущих аналогичных инициатив, учащиеся Phuket Polytechnic College предлагают жителям острова бесплатные услуги по профилю своего образования, сообщила пхукетская редакция Radio Thailand.

В списке услуг значатся ремонт мотоциклов, ремонт бытовой техники, а также бесплатные стрижки. В качестве целевой аудитории называются люди, пострадавшие от наводнений во второй половине октября.

В церемонии запуска волонтерской кампании Fix It, прошедшей ранее на этой неделе, принял участие губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу, который также стал одним из первых клиентов у парикмахеров Phuket Polytechnic College. Впрочем, стриг главу провинции человек, выглядевший старше возраста обычных воспитанников техникума.

В публикации Radio Thailand Phuket не указывается, где можно получить бесплатные услуги и как долго будет продолжаться кампания. Церемония ее запуска проходила в китайском храме Limhu Tai Su Shrine рядом с рынком Chillva Market в Самконге. Сам Политехнический колледж находится в Сапан-Хине, по соседству с пхукетский офисом Департамента наземного транспорта.