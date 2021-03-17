Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пхукетский избирком напомнил гражданам об обязанности голосовать

Пхукетский офис Избирательной комиссии Таиланда (РЕС) напомнил гражданам о том, что голосование на муниципальных выборах является их обязанностью, а также призвал жителей других провинций поехать в места регистрации для участия в голосовании. Сами выборы пройдут 28 марта, досрочного или дистанционного голосования не будет.

Новости Пхукета

17 Марта 2021, 04:53 PM
Пхукетский избирком напомнил гражданам об обязанности голосовать. Фото: РЕС

Пхукетский избирком напомнил гражданам об обязанности голосовать. Фото: РЕС

Пхукетский избирком напомнил гражданам об обязанности голосовать. Фото: РЕС

Пхукетский избирком напомнил гражданам об обязанности голосовать. Фото: РЕС

Пхукетский избирком напомнил гражданам об обязанности голосовать. Фото: РЕС

Пхукетский избирком напомнил гражданам об обязанности голосовать. Фото: РЕС

Представители РЕС напомнили, что для пропуска дня голосования нужна уважительная причина. Объяснение нужно предоставить в течение семи дней до дня голосования или в течение семи дней после.

Согласно избирательному законодательству Таиланда, игнорирующее выборы лицо не может в течение двух занимать ряд государственных должностей, а также участвовать в различных выборах в качестве кандидата. Никаких штрафов, впрочем, законом не предусмотрено.

Напомним, что муниципальные выборы не проводились в Таиланде уже много лет. На Пхукете самая яркая интрига ожидается в Патонге, где за пост мэра будут бороться госпожа Чалермлак Кебсап (глава города на протяжении шести последних лет, первая женщина на этом посту) и господин Пакрит Кисин (брат влиятельного бизнесмена Причавута Кисина и сын покойного мэра Пиана Кисина, занимавшего пост до госпожи Кебсап).

 

 

Have a news tip-off? Click here

OrBorJor Пхукета начинает регистрацию нуждающихся в помощи безработных
Попавший в ДТП владелец отеля Sri Pawna вышел из комы
У пирса в Чалонге заметили крокодила
Владелец отеля Sri Panwa пострадал в ДТП на Пхукете
Водитель погиб в ДТП на главном шоссе Пхукета
Новый руководитель пхукетского офиса Минздрава прибыл на остров
Полиция нашла грабителя, ранившего экспата из Германии
Пхукетский строитель арестован за кражу револьвера из дома полицейского
Девять человек задержаны с наркотиками в Раваи
Пять машин столкнулись на выезде из тоннелея у Central Festival
На пляж в Патонге выбросило сотни морских ежей
Нуждающиеся Пхукета получили 2,5 тонны риса от местного бизнеса
Губернатор Пхукета получил прививку от коронавируса
Пхукетская «Монополия»: Настало время выбрать фишки
У жителя Ко-Кэу изъяли 3,4 кг метамфетамина

 

Thai Residential
Art-Tec Design
Lean On Me Live Fest
Smarter Energy Solution Phuket
QSI International School Phuket

 