Пхукетский избирком напомнил гражданам об обязанности голосовать

Пхукетский офис Избирательной комиссии Таиланда (РЕС) напомнил гражданам о том, что голосование на муниципальных выборах является их обязанностью, а также призвал жителей других провинций поехать в места регистрации для участия в голосовании. Сами выборы пройдут 28 марта, досрочного или дистанционного голосования не будет.

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Представители РЕС напомнили, что для пропуска дня голосования нужна уважительная причина. Объяснение нужно предоставить в течение семи дней до дня голосования или в течение семи дней после.

Согласно избирательному законодательству Таиланда, игнорирующее выборы лицо не может в течение двух занимать ряд государственных должностей, а также участвовать в различных выборах в качестве кандидата. Никаких штрафов, впрочем, законом не предусмотрено.

Напомним, что муниципальные выборы не проводились в Таиланде уже много лет. На Пхукете самая яркая интрига ожидается в Патонге, где за пост мэра будут бороться госпожа Чалермлак Кебсап (глава города на протяжении шести последних лет, первая женщина на этом посту) и господин Пакрит Кисин (брат влиятельного бизнесмена Причавута Кисина и сын покойного мэра Пиана Кисина, занимавшего пост до госпожи Кебсап).