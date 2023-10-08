Пхукетский гонщик едет на финал IAME Warriors в Португалии

Десятилетний гонщик с Пхукета по имени Камонпху «Порше» Анутчакун завоевал путевку на мировой финал соревнований по картингу IAME Warriors. Заезды IWF’23 будут проходить 23-28 октября на треке Kartódromo Internacional do Algarve в португальском Портимао.

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Порше выиграл сезон IAME Asia Series, но чтобы повторить успех в чемпионате Rotax, нужна удача в финальной гонке. Фото: IAME Series Asia

Порше выиграл сезон IAME Asia Series, но чтобы повторить успех в чемпионате Rotax, нужна удача в финальной гонке. Фото: IAME Series Asia

Порше выиграл сезон IAME Asia Series, но чтобы повторить успех в чемпионате Rotax, нужна удача в финальной гонке. Фото: IAME Series Asia

Учащийся седьмого класса школы KIS будет представлять Азию в дивизионе X30 Mini, который на этих соревнованиях считается младшим. Речь идет о картах с 60-кубовыми двигателями IAME мощностью 10 л.с. и с крутящим моментом 7 Нм.

Порше завоевал путевку на финал в Португалии по итогам семимесячного азиатского сезона IAME Asia Series, стартовавшего в феврале и завершившегося в сентябре. Все гонки проходили на картодромах Малайзии, но среди участников были молодые пилоты из самых разных стран Азии.

Сезон выдался непростым для самого скоростного из семиклассников KIS. Его главный оппонент Эстебан Фрейхубер чаще оказывался на подиуме, но у Порше был более стабильный средний показатель. В итоге пилоты фактически поделили первое место и обе путевки в Португалию, но кубок чемпиона достался Порше.

Также сейчас пхукетский пилот продолжает сезон в Rotax Max Challenge Asia Trophy 2023 (RMCAT). Итоговую гонку перенесли на ноябрь, так что заканчиваться борьбу за кубок Rotax спортсмен гонщик будет уже после Португалии.

В этом турнире у самого скоростного семиклассника KIS также всего один серьезный оппонент – японский пилот Симба Мотода из Stratos RL. По итогам первых трех этапов пилоты шли вровень, но в четвертой и пятой гонках Порше дважды ошибся и сейчас отстает на целых 23 очка. Так что для золота и путевки на финал в Бахрейне ему нужна не только собственная победа в ноябре, но и серьезная ошибка конкурента, а Мотода еще ни разу не оказывался вне первой тройки.

Следить за успехами Порше можно на его странице www.instagram.com/Porsh_anuchatkul.